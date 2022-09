Puig abordarà en el Debat de Política General els reptes de futur que "van més enllà d'una legislatura"

Així consta en la comunicació remesa aquest divendres pel Consell al parlament autonòmic de cara a la intervenció inicial de Puig dimarts que ve 27 en la primera jornada del debat, abans de les rèpliques dels grups polítics i que el dijous es debaten i voten les propostes de resolució.

Puig destacarà la "resposta valenciana" davant la inflació i apostarà per seguir el procés de transformació econòmic i social iniciat en 2015, mitjançant el reforç de l'escut social i el canvi del model productiu sobre la base de la sostenibilitat i la reindustrialització.

Defendrà així que la Generalitat assumeix la seua "responsabilitat", igual que durant la pandèmia, impulsant mesures per a ajudar famílies, treballadors i empreses, "amb el convenciment que hem d'eixir de les crisis".

REFORMA FISCAL SOLIDÀRIA I PROGRESSIVA

També apostarà per accions com l'actualització tributària que "exigeix aquest moment" per a avançar en la línia iniciada en 2016 de rebaixar els impostos a "la immensa majoria dels valencians amb els criteris de solidaritat i progressivitat consagrats per la Constitució".

I amb l'"estímul" dels fons europeus Next Generation EU, Puig assenyalarà com a objectiu anar cap a una "nova economia sostenible" i a una reindustrialització digital que genere ocupació de qualitat, al costat del gir social que al seu juí ha posicionat a la Comunitat com a territori avançat en drets amb el suport a les persones depenents, una "dignificació" de l'educació pública i una sanitat universal i avançada.