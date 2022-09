Una apagada en una discoteca obliga a desallotjar el local i a tallar el trànsit en la zona

L'incident es va registrar sobre les 3.00 hores d'aquesta jornada. La quantitat de gent que va eixir de la sala i l'ocupació de la via pública que es va produir va portar als agents a tallar el trànsit durant mitja hora en els voltants per seguretat.

En aquest operatiu van intervenir efectius de la unitat de Convivència i Seguretat de la Policia Local que van alçar set actes per consum d'alcohol, sis per contaminació acústica i una altra per tinença de drogues, ha precisat aquest cos municipal. Així mateix, ha detallat que no es van registrar detencions.