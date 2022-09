Detingut un home de 81 anys després d'enviar un àudio al seu fill en què mostrava la inteció de matar la seua mare

El passat 17 de setembre, la víctima va denunciar que el seu fill -de tots dos- havia rebut via telefònica una gravació d'àudio de la seua ex-parella en el qual li informava de la ferma voluntat de matar-la i posteriorment suïcidar-se, informa l'institut armat.

En tindre coneixement, un agent de l'equip VIOGEN va prendre declaració a la dona. Aquest guàrdia civil, que coneixia el cas de la víctima perquè no era la primera vegada que l'home havia intentat agredir-la, va mobilitzar a diverses patrulles per a localitzar-lo.

Una hora després, els efectius van trobar al sospitós en la localitat valenciana d'Olocau i van registrar el seu cotxe davant la possibilitat real d'una futura agressió.

En l'interior hi havia una motxilla que contenia un revòlver amb munició, preparat per a disparar, més de cent cartutxos del calibre 22, utensilis per a emmordassar una persona (cinta americana, corda, rotllos de tela, benes...) i ferramentes per a forçar una vivenda com una cisalla o una palanca.

Per tot açò, aquest home de nacionalitat espanyola va ser arrestat pels delictes de trencament de condemna, tinença il·lícita d'armes i amenaces de violència de gènere. El Jutjat de Primera Instància i Instrucció 4 de Llíria (València) va decretar el seu ingrés a la presó.