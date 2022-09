Los ‘bous al carrer’ dividen al Botànic tras su año más trágico con ocho fallecidos

La cifra récord de ocho fallecidos este año en los festejos de bous al carrer, que se celebran por toda la Comunitat pero principalmente en municipios de las provincias de Castellón y Valencia, ha reabierto un debate sobre el futuro de esta fiesta que no solo enfrenta a partidarios y detractores, sino a los propios socios que conforman el gobierno valenciano del Botànic. Mientras dirigentes de Compromís como la vicepresidenta Aitana Mas o el diputado Joan Baldoví han puesto sobre la mesa la posibilidad de prohibirlos, el PSPV, sobre todo por boca de sus alcaldes, defiende la autonomía municipal y el "arraigo" de estos festejos, postura en la que coincide con el PP. Además, frente a las prohibiciones que también piden los animalistas, la Federación de Peñas sostiene que el debate no existe en la calle y advierte que acudirá a los tribunales para impugnar cualquier consulta popular en este sentido.

La campaña taurina de este verano ha superado todos los registros, con 13.000 festejos populares en 280 municipios tras dos años de cancelaciones por la pandemia de Covid. Sin embargo, aunque también en lo negativo, con ocho fallecidos (uno más que en 2015, que hasta ahora ostentaba la cifra más alta) y más de 300 heridos. La última de las muertes se registró el 15 de septiembre, un día después de una cogida de un hombre de 80 años en Canet d’en Berenguer (Valencia). El resto fueron en Meliana, Vallada, Picassent, Pedreguer, Soneja, Almedíjar y Beniarbeig.

Durante el mes de agosto, algunos ayuntamientos suspendieron o no autorizaron estos espectáculos en sus diversas modalidades (encierros, bou embolat...) al tiempo que dirigentes de Compromís han propuesto realizar consultas populares sobre su futuro, algo que ya hizo València en el anterior mandato, cuando el fallecido Ramón Vilar (concejal socialista de Hacienda por aquel entonces) se salió del hemiciclo para no respaldar la prohibición por su afición taurina.

De hecho, la postura del PSPV es la que más matices presenta. La mayor parte de sus alcaldes discrepan del socio de Gobierno autonómico y están más cercanos al PP en este ámbito. Es el caso del presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, también alcalde de Elda (Alicante): "Este tipo de festejos están muy arraigados, son patrimonio de los pueblos y en los mismos hay implicados colectivos, peñas... En el ámbito municipal la fiesta es algo muy importante y se hereda de padres a hijos", señala. El secretario general en Castellón y alcalde de l'Alcora, Samuel Falomir, va más alla: "Lamentamos que Mas abra un debate con fines electoralistas sin tener en cuenta la opinión de los aficionados", asegura, y se pregunta "si Compromís va a prohibir los toros en Borriol, Betxí, Vistabella y Argelita, municipios donde gobierna», ya que, a su juicio, "deberían dejarlo claro y no engañar a la ciudadanía".

En el otro lado, la alcaldesa de Puçol, Paz Carceller (PP), es rotunda: "Aquí no se va a plantear ningún debate, yo no lo voy a hacer, porque creo que no es necesario en este momento. El mundo del toro pasa un momento complicado. La siniestralidad es la de siempre, pero ahora tiene el foco mediático", afirma.

La regulación depende de la Secretaría Autonómica de Seguridad, en manos del PSPV, que ha pedido "prudencia" y en las últimas semanas está revisando con los ayuntamientos, peñas y las aseguradoras las condiciones de las pólizas en el reglamento de bous al carrer.

El presidente del Partido Animalista Pacma, Javier Luna, sostiene que las muertes "pueden evitarse con un sencillo trámite" que pasa por "prohibir el uso de animales en las fiestas populares", algo que, añade, puede hacer cada municipio.

Por su parte, el presidente de los peñistas, Germán Zaragoza, advierte "a quien se le ocurra hacer un referéndum o plantear ‘toros sí o toros no’ se las verá de frente con la Federación".

Menores, seguros y formación

Además de las cogidas, el debate sobre los bous gira en torno a la presencia de menores que se ha detectado este verano en algunos festejos. Los organizadores destacan la creciente formación y presencia de voluntarios, así como las exigencias sanitarias y de seguros.