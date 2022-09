Puig pide a Sánchez que el "esfuerzo fiscal" de las comunidades autónomas se compute a la hora de distribuir ingresos

Así se lo ha trasladado el jefe del Consell al líder del Ejecutivo este viernes en el encuentro que ambos han mantenido, durante el cual han abordado algunos de los "temas prioritarios" de la agenda valenciana, según han informado fuentes de Presidencia de la Generalitat.

Puig, durante su intervención en una de las mesas de debate enmarcadas en el X aniversario de elDiario.es, ha apuntado que esta propuesta "hace tiempo" que se le ocurrió, aunque ha sido este viernes cuando se la ha verbalizado al presidente del Gobierno aprovechando la conversación que han mantenido.

"Si hay algunas comunidades autónomas que pretenden el desarme fiscal, que el esfuerzo fiscal también se compute a la hora de redistribuir los ingresos del Estado", ha reivindicado.

Por otro lado, sobre la supresión del impuesto de patrimonio que han impulsado varias comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, Puig ha considerado que "desde luego" es algo que "oportuno no parece". "Ha habido otro tiempo en que podría tener sentido, pero desde luego ahora no lo tiene", ha argumentado y, frente a ello, ha apostado por fortalecer el estado del bienestar. "Estamos endeudando las arcas públicas y no tiene ningún tipo de sentido", ha insistido.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))