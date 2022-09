Sánchez celebra l'estimació a l'alça del creixement del PIB: "És el camí per a sortejar una situació tan complicada"

"Açò ens anima perquè creiem que, protegint a la majoria social i fent inversions per a poder modernitzar la nostra economia i fer-nos més competitius, és el camí per a sortejar una situació tan complicada com la derivada de Putin a Ucraïna", ha manifestat en la seua intervenció en el desé aniversari d''eldiario.es' en la plaça de l'Ajuntament de València, unes jornades en les quals participa aquest dissabte la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz.

Sánchez ha destacat que l'estimació a l'alça del PIB és "una dada molt important" per a fer front a la situació de "moltíssima incertesa" a la qual s'enfronten Espanya i la Unió Europea, "amb una guerra a les portes d'Europa com a teló de fons". Una "corba" que, en la seua opinió, es podrà doblegar com es va aconseguir amb la COVID-19.

En aquest context, subratllat que "ningú dubta" que la resposta ha de ser diferent a la de la crisi financera de 2008: potenciant l'Estat del Benestar en lloc del rescat bancari, les pujades "indiscriminades" de l'IVA o l'"amnistia i regals fiscals a la minoria que més té".

REBUTJA LA COMPETÈNCIA FISCAL A LA BAIXA

Ha esmentat així al llarg del seu discurs la "competència fiscal a la baixa" per la qual advoquen alguns presidents autonòmics del PP, front el que ha defès la cohesió social i territorial per la qual, al seu juí, ha vetlat el Govern tant durant la gestió de la pandèmia com ara de les conseqüències de la guerra d'Ucraïna.

"Una resposta de clara inspiració progressista i, si em permeten, socialdemòcrata", ha asseverat. A més, ha ressaltat que si Espanya va tardar una dècada a recuperar-se de la crisi finançara, en "amb prou faenes dos anys" s'han reprès les dades d'ocupació prèvies a la pandèmia, la qual cosa al seu parer demostra que és inevitable preguntar-se "quant dolor s'haguera pogut evitar amb polítiques diferents" en 2008.

El cap de l'Executiu ha insistit a rebutjar els "vents d'austeritat" i ha posat com a exemple una data, la del 26 de març de 2020 quan es va reunir per videoconferència el Consell Europeu per a abordar la resposta a la pandèmia. En eixa trobada ha destacat que va proposar una resposta "unificada, potent i eficaç" per a esmortir l'impacte de la crisi i evitar "sembrar llavors de desafecció i divisió".

És un fet que ha lligat amb l'assoliment de l''excepció ibèrica' al gas per a "protegir a la classe mitjana i treballadora i a moltes indústries presents a la Comunitat Valenciana com la ceràmica". "Vam donar la batalla i l'estem donant ara per a reformar el mercat elèctric", ha recalcat, al costat de la captació dels fons europeus Next Generation EU per a "fer front a reptes colossals".

Per a Sánchez, aquesta postura reflecteix que Espanya "per fi" es pot sentir reconeguda a Europa, una cosa que veu fonamental per a recuperar el "crèdit" del projecte europeu entre la ciutadania, "on més el va perdre fa una dècada", amb polítiques en defensa de la majoria social.

"NO AJORNEM CONQUESTES SOCIALS"

De cara al futur, ha garantit que el Govern no buscarà "excuses" per a no aprofundir en la transició ecològica o en polítiques socials que hui es qüestionen en "democràcies consolidades" com a Estat Units. "No ajornem les conquestes socials", ha dit, i ha augurat que Espanya serà un "país millor" dins d'una dècada.

També s'ha referit a la relació amb Catalunya per a reiterar la seua intenció de mantindre l'agenda de diàleg i "retrobament per a tancar ferides i reconstruir la convivència". "Entre tots estem contribuint a garantir de veres la unitat d'Espanya -ha proclamat- amb diàleg, no amb imposicions ni confrontació".

D'altra banda, Sánchez ha posat en valor el paper d''eldiario.es' en complir un any de vida "enmig d'aquesta conjuntura tan complicada" i ha enaltit als seus periodistes per exercir la seua professió amb ànima, independència i esperit crític.