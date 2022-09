Esta temporada de huracanes está siendo muy inusual. Durante los meses de junio y julio casi no se formaron sistemas tropicales en la cuenca del Atlántico, sin embargo, desde septiembre la formación de estos fenómenos se ha activado. Además, resulta verdaderamente curioso que cada vez se formen más sistemas que, en lugar de emprender su viaje hacia el continente americano, se movilicen hacia el norte con dirección a Europa.

La razón detrás de este hecho todavía no se sabe con certeza. Sin embargo, según explica a 20minutos Víctor González, experto de Meteored, "hay estudios que relacionan este hecho con el aumento de las temperaturas del mar", y este año "la temperatura del mar ha estado varios grados más elevada en algunas zonas".

Extraña onda, posible depresión tropical

El huracán Danielle fue el primer huracán de la temporada y llamó la atención por haberse formado casi a la misma latitud que España, es decir, mucho más al norte de lo que suelen desarrollarse estos fenómenos. Ahora, la onda que se encuentra al sur de Canarias vuelve a extrañar a los meteorólogos por la misma razón que lo hizo Danielle: está en un lugar poco habitual. En este caso, destaca por situarse más al este de lo normal, es decir, más cerca de África.

"Más de la mitad de las ondas se transforman en tormentas tropicales"

Según el Centro Nacional de Huracanes con sede en Miami, Estados Unidos, institución encargada de monitorizar los ciclones (depresiones y tormentas tropicales y huracanes), existe un 80% de probabilidad de que en los próximos dos días esta extraña onda se transforme en una depresión tropical.

Además, según explica Víctor González, "más de la mitad de las depresiones se transforman en tormentas tropicales". Por lo tanto, a pesar de que todavía es muy pronto para afirmarlo, después de convertirse en depresión, podría transformarse en tormenta tropical.

También cabe destacar que, las opciones de que una onda se intensifique suelen materializarse cuando esta toca el Atlántico. Sin embargo, en este caso, los modelos mostraban el posible cono de trayectoria desde que este sistema se encontraba todavía sobre África continental, hecho que tampoco es habitual.

Un hecho sorprendente

Otro aspecto verdaderamente sorprendente, según expresa González, es el hecho de que una onda que se mueva de esa forma y en esa zona, "pueda evolucionar hasta convertirse en un ciclón tropical". Esto se debe a que, en esa área, las aguas son muy frías y el aire del desierto del Sáhara muy seco, es decir que suelen haber condiciones que no propiciarían el desarrollo del ciclón, continúa el experto de Meteored.

Actualmente la onda está ubicada entre las islas de Cabo Verde y la costa occidental africana y está produciendo fuertes lluvias y tormentas eléctricas. Los modelos apuntan a que el sistema se desplazará hacia el norte a una velocidad de 16 kilómetros por hora, paralelamente a la costa de África occidental, según indica el Centro Nacional de Huracanes.

Efectos indirectos sobre Canarias

No obstante, a pesar de estar desplazándose en dirección a Canarias, hasta el momento los modelos apuntan que la onda no afectará de manera directa al archipiélago. Según González, la probabilidad de la onda llegue como ciclón tropical a las islas es inferior al 20%. Expresa que, es probable que el sistema "se frene justo antes de llegar o que no acierte por algunos kilómetros".

Lo que sí se prevé es que el archipiélago se vea afectado por un PRE, es decir, un evento de lluvias predecesoras, cuyos acumulados podrían ser destacables en algunas zonas. Según la Agencia Estatal de Meteorología, la intensidad de las lluvias será moderada durante el sábado, sin embargo, se prevé "una intensidad fuerte o muy fuerte principalmente en las islas occidentales". También expresan que hay probabilidad de rachas de vientos fuertes o muy fuertes del suroeste, una dirección poco habitual.