UGT demana a Sanitat que canvie de data exàmens de l'OPO 2017 i 2018

El sector de Sanitat d'UGT Serveis Públics del País Valencià va ser l'únic sindicat que va sol·licitar en la Taula Sectorial celebrada el passat 29 de juny la finalització de la fase de concurs del procés de consolidació abans d'iniciar la següent OPO, la relativa a 2017 i 2018, ja que, "sense disposar de la llista definitiva d'aprovats i aprovades, moltes de les persones opositores es veurien abocades a presentar-se als nous processos", ha assenyalat l'organització sindical en un comunicat.

UGT ha lamentat que la Conselleria de Sanitat "no ha atès" la seua petició i ha fixat dates per als exàmens del concurs oposició per als mesos de novembre i desembre.

En aquesta línia, l'organització ha assenyalat que cap categoria ha presentat encara el barem de mèrits per a la fase de concurs en el procés de consolidació ja finalitzat, per la qual cosa "molts aspirants hauran de tornar a examinar-se davant els dubtes de si han aconseguit ja o no accedir a una plaça pública".

UGT es mostra "conscient" de la "complexitat" a l'hora de gestionar "tants processos d'oposicions", inclòs el que comença ara d'estabilització, però ha lamentat que, "al no acoblar-se els calendaris, s'obligue a les persones opositores a un doble esforç, en molts casos, en va".

A més, suposa també una "sobrecàrrega" per a la pròpia Conselleria de Sanitat que haurà de gestionar "per partida doble" la documentació de les diferents OPOs. Per açò, UGT ha reclamat de nou que es procedisca a la finalització de la fase de concurs del procés de consolidació i, una vegada culminat, es fixen les dates per als exàmens de l'OPO 2017 i 2018.