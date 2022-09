Joaquín Sánchez, en 'El Hormiguero': "Voy a buscar una profesión que ya tengo una edad..."

Joaquín Sánchez fue el encargado de cerrar la semana de El Hormiguero. El capitán del Betis visitó el programa de Atresmedia para presentar su primer proyecto para televisión.

El programa se llama Joaquín, el novato, donde el popular futbolista se acercará a las profesiones de los rostros más famosos del país para conocer los secretos de su trabajo.

"He hecho de cocinero, astronauta, cantante, humorista, presentador... y me he dado cuenta de que no valgo para nada", afirmó el sevillano entre risas. "Voy a buscar una profesión que ya tengo una edad...", añadió.

Joaquín comentó que había entrevistado a Rosario Flores, Los Morancos, Ana Milán o Vicente Vallés: "Voy a hacer un informativo con él, pero lo pasé muy mal porque me perdía con el teleprónter".

"Cuando entrevisté a Pedro Duque, para romper el hielo, le dije que se parecía a Manuel Ruiz de Lopera, pero no sabía de quién le hablaba", comentó el invitado.

Con Mercedes Milá admitió que "la noche anterior no dormí porque quería estar a su altura, estaba más nervioso que cagando sin pestillo. Pero aprendí mucho de ella".