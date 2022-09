Lydia Lozano, operada con éxito de la espalda

Lydia Lozano se ha sometido este jueves con éxito a una operación de la espalda, tal y como ha anunciado Omar Suárez, reportero de Sálvame, desde las inmediaciones del hospital donde ha sido intervenida.

La periodista explicó el pasado martes en el programa que se sentía muy preocupada por su inminente paso por el centro hospitalario, ya no sabía que su malestar la obligaría a entrar en el quirófano.

"El fin de semana estaba con catarro y mucho dolor. Vine a urgencias y me dijeron que me había roto la vértebra ocho. Y como tengo osteoporosis, se me pegó a la vértebra siete", contó, entre lágrimas.

Sin embargo, a falta de que ella misma explique cómo se encuentra, ahora respira tranquila. En palabras de Suárez, la intervención ha sido "todo un éxito".

Eso sí, tendrá que guardar reposo durante un tiempo para recuperarse correctamente, así que es posible que no aparezca por Sálvame en un tiempo.