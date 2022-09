Okupas en Cataluña: ¿qué contempla la reforma legal que permite que vecinos y ayuntamientos puedan tramitar un desalojo?

El Govern de la Generalitat quiere aprobar una modificación legislativa que posibilite y agilice las actuaciones contra las ocupaciones delincuenciales de inmuebles, aquellas que generan conflictividad y alteran la convivencia de la comunidad, o en las que se cometen delitos como narcotráfico. Normalmente, suelen ir acompañadas de amenazas o agresiones.

A pesar de la problemática que generan , muchas veces los vecinos afectados no pueden ejecutar acciones contra ellos y los problemas se enquistan. Muchos alcaldes, receptores de las queja de los vecinos, también se ven impotentes y no pueden hacer nada si los propietarios de los inmuebles no actúan para solucionar los problemas.

Este cambio normativo quiere habilitar a afectados y consistorios para que puedan interponer acciones judiciales contra estas ocupaciones conflictivas cuando los propietarios hacen caso omiso de los requerimientos de las autoridades.

¿Quién puede denunciar para desalojar un piso ocupado?

De momento, y hasta que esta nueva normativa entre en vigor, tan solo los propietarios del inmueble ocupado puede pedir su desalojo. Cuando esta modificación de las leyes actuales esté vigente, serán los afectados por la conflictividad generada por la ocupación, o el propio ayuntamiento ante las quejas por las molestias o la certeza de que se cometen delitos en el inmueble, quienes podrán acudir a la justicia para pedir el desalojo.

¿Cuándo se puede pedir un desalojo?

En primer lugar, las autoridades, tras las quejas o denuncias reiteradas de los afectados, tienen que requerir al propietario del inmueble que ponga solución a los problemas que se están generando en su piso o local. Si éste hace caso omiso de este requerimiento y pasado un mes no ha realizado ninguna acción encaminada a acabar con los problemas, tanto vecinos afectados, como la comunidad de propietarios o el propio ayuntamiento, pueden interponer una demanda para pedir el desalojo del inmueble.

¿Por qué cuesta tanto desalojar algunas ocupaciones delincuenciales?

El principal motivo es la pasividad de los propietarios ante los problemas que generan quienes están ocupando sus inmuebles. Este tipo de conflictos se suelen dar en pisos, locales o naves industriales que pertenecen a los llamados grandes propietarios, es decir, bancos y sus filiales inmobiliarias, con un gran parque de inmuebles que provienen de ejecuciones hipotecarias; o fondos buitre, que acumulan fincas, en muchas ocasiones con la única función de especular con una revalorización de sus activos. La ocupación delincuencial se suele instalar en este tipo de inmuebles porque saben que sus dueños no harán nada en mucho tiempo.

¿Qué se necesita para solicitar un desalojo?

En primer lugar, que pase un mes desde el requerimiento formal al propietario. Una vez ha pasado este tiempo sin que haya habido una respuesta efectiva, los afectados o las autoridades municipales han de aportar pruebas ante el juez para articular la demanda. Se trata pues, como en cualquier otra denuncia, de un proceso de prueba en el que el juez, basándose en el material aportado, tiene que decidir si hay que proceder al desalojo, o bien se desestiman las causas.

¿Qué pasa si un propietario hace caso omiso del requerimiento de las autoridades?

El Govern ha manifestado que esta modificación legal va, precisamente, contra los grandes propietarios, bancos y fondos buitre, y por este motivo, se establecerá en el texto definitivo una tabla de sanciones para quienes no cumplan con la obligación de solucionar los problemas que se producen en su propiedad. Las multas, fijadas por un juez, pueden ir desde los 9.000 euros hasta los 90.000 euros. En caso de que la demanda se estime procedente, el coste de todo el proceso de denuncia y prueba irá a cargo del propietario. Incluso, el juez puede dictar la cesión de uso del inmueble.

¿Qué se hace con los pisos desalojados?

La pretensión del Govern es que la mayoría de los inmuebles con ocupaciones delincuenciales que sean desalojados pasen a ser vivienda social para personas o familias vulnerables. En concreto, los promotores de la reforma legislativa califican esta circunstancia de doble éxito, es decir, acabar con la ocupación y los problemas que genera, y conseguir una vivienda más para uso social. Desde Govern afirman que las viviendas han de tener una función social y, cuando no se cumple, se pueden aplicar medidas para que esa función sea efectiva.

¿Esta ley afecta a todas las ocupaciones?

Los responsables de Govern han manifestado que este cambio legislativo solo afecta a las ‘ocupaciones delincuenciales’, es decir, aquellas que provocan conflictividad en la comunidad, que incluyen amenazas, agresividad, coacciones o violencia, o está probado que en los inmuebles se cometen actividades delictivas, como por ejemplo, narcotráfico. El resto de ocupaciones, que no dan problemas de convivencia con la comunidad, no están están afectadas por esta ley. Hay que tener en cuenta, que hay que probar delante de un juez la conflictividad o la comisión de delitos en el marco de la ocupación.

¿Cuándo entrará en vigor?

Para que esto sea una realidad, se han de modificar artículos del código civil catalán, concretamente el libro quinto sobre derechos reales y propiedad horizontal, y también ciertos artículos de la Ley de la Vivienda de 2007. Se espera que a primeros de octubre se entregue el texto definitivo de la modificación del código civil catalán, y a mediados de ese mismo mes, que esté preparado el articulado de la Ley de la Vivienda. Después vendrá el trámite parlamentario, por lo que los plazos que se manejan para que estas medidas puedan entrar en vigor se mueven entre los 6 y los 8 meses. No se descarta publicar la nueva normativa como Decreto Ley