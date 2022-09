Ribó diu que es treballarà per a organitzar el 9 d'Octubre "de manera adequada" i que siga "un dia de celebració"

El primer edil s'ha pronunciat d'aquesta manera, en declaracions als mitjans de comunicació, després de la reunió que ha mantingut amb la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. El responsable municipal ha explicat que entre els diferents temes que s'han abordat en aquesta trobada ha estat la commemoració del Dia de la Comunitat Valenciana.

Joan Ribó ha comentat que en els pròxims dies es reunirà la Junta Local de Seguretat de València per a abordar aquesta qüestió i coordinar la tasca de les Forces i Cossos de Seguretat en els actes previstos.

"Volem que les coses funcionen com un dia de festa, com un dia de celebració" que ho és, ha assegurat l'alcalde, que ha agregat que en la reunió prevista es concretaran "tots els temes de seguretat" per a eixa jornada.

Preguntats per les sol·licituds que s'han rebut per a dur a terme actes eixos dies més enllà del programa oficial, Ribó ha apuntat que s'estan rebent peticions i ha detallat que no ha acabat encara el termini corresponent.

"Volem tindre la reunió una vegada s'acabe el termini per a poder fer l'organització del 9 d'Octubre d'una manera adequada", ha declarat l'alcalde.