Tras el éxito de la segunda edición de Drag Race España, Atresplayer Premium se apresuró en confirmar una tercera. Y, recientemente, también han anunciado que, tras esta, se emitirá una temporada All Stars. Sin embargo, Dovima Nurmi, concursante de la primera edición, ha dado su opinión sobre esta noticia.

El programa original estadounidense, presentado por RuPaul, celebró su temporada All Stars tras la cuarta, y la ha repetido en varias ocasiones. De este modo, reinas de anteriores ediciones tienen la oportunidad de volver a concursar y hacerse con la victoria.

Por tanto, en España, Dovima Nurmi podría ser una de las drags que regresen, por lo que se ha pronunciado en su perfil de Twitter, como suele hacer comúnmente. De hecho, no es la primera vez que da una controvertida opinión, como lo que comentó sobre las reinas de la segunda edición: "Mucho éxito, pero cero repercusión".

Ahora, la travesti ha comparado España y Estados Unidos en cuanto al sector de las drags: "La gracia del All Stars de Estados Unidos es que las cabronas se forran una vez que salen del programa y, cuando vuelven, tienen una imagen mucho más producida. Después de Drag Race España y la gira no hay nada, señores".

Vuelves a la triste realidad que es nuestro país que paga 50 o 80 euros la noche a las drags. Contratos horrorosos y de más. Nos lo quieren poner todo muy bonito y que va a ser el comienzo de tu nueva vida pero NO ES ASI. — Dovimanurmi (@dovimanurmi) September 22, 2022

"Vuelves a la triste realidad, que es nuestro país, que paga 50 u 80 euros la noche a las drags. Contratos horrorosos y demás. Nos lo quieren poner todo muy bonito y que va a ser el comienzo de tu nueva vida, pero no es así", ha asegurado.

"Si entrase de nuevo a un formato así seria con unas condiciones completamente diferentes a las que yo acepté la primera vez. Porque no sale rentable gastarte 10.000 pavos en trajes y pedir créditos para que tu imagen sea lo más guay posible para que luego no sirva de nada", ha reclamado.

Entraria? Si. Con un contrato mirado por mi abogado.Sin una exclusividad de 500 años y cobrando,quieren un allstars?que paguen a las concursantes que esto no es Estados Unidos. La supuesta "fama" y visibilidad que te da esto no sirve de nada si no tienes dinero. — Dovimanurmi (@dovimanurmi) September 22, 2022

"¿Entraría? Sí. Con un contrato mirado por mi abogado, sin una exclusividad de 500 años y cobrando. ¿Quieren un All Stars? Que paguen a las concursantes, que esto no es Estados Unidos. La supuesta 'fama' y visibilidad que te da esto no sirve de nada si no tienes dinero", ha sentenciado.

De todas formas no me van a querer dentro porque si cuando entre era una chula hoy en día soy chula por 3000 😂 ahora eso sí si durase en el programa sabría como dar el show que merece España 😏🖤 pd:me llevo muy bien con juriji no queráis que me pelee con ella. — Dovimanurmi (@dovimanurmi) September 22, 2022

"De todas formas, no me van a querer dentro porque, si cuando entré era una chula, hoy en día soy chula por 3.000", ha opinado Dovima Nurmi. "Eso sí, si durase en el programa, sabría como dar el show que merece España".