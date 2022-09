La relación entre Jorge Javier Vázquez y Alba Carrillo no es buena desde hace ya mucho tiempo, y además la situación es ampliamente conocida por todos. Jorge Javier fue muy crítico con la madre de Alba, y esta nunca se lo ha perdonado. Y, a raíz de un alegato antitaurino del presentador, Alba Carrillo le criticó en redes y Jorge Javier ha estallado.

"Estoy muerto para ti, Alba Carrillo", ha dicho Jorge Javier en medio de Sálvame. "Se le permite que diga de todo en esta cadena, y tengo que seguir viéndola. La madre me denunció por acoso. Es decir, estamos trabajando aquí con gente que nos denuncia. Me han absuelto, por cierto".

"Lucía Pariente, has perdido. Ese día, cuando abandonaste el plató, me llamaste de hijo de puta para arriba. Y yo aguantando, aguantando y aguantando. ¿Tendré que soportar que después de esto siga hablando de mí? Que estoy muerto, Alba, que estoy muerto, para ti y para tu madre", ha espetado Jorge Javier.

Jorge Javier se dirige a Alba Carrillo y su madre: “Os he ganado en el juzgado” #yoveosalvame pic.twitter.com/L2gq8V1bwl — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 22, 2022

"Que me dejéis en paz. Basta ya. Os he ganado. Desde que os conozco, os vengo soportando. Me montáis un pollo, luego llamada de perdón y lo acepto. Hasta que ya he dicho que 'hasta aquí'. Prefiero pagarte los 300 euros que te pagan para venir aquí para no tener que verte", ha espetado Jorge Javier, queriendo dejar atrás por fin su relación con Alba Carrillo.