La CEV defendrà en la taula de Diàleg Social que no s'aproven nous impostos que "castiguen" el teixit productiu

L'objectiu de la patronal valenciana és "alleugerir" la factura fiscal dels agents econòmics que han de seguir generant activitat econòmica i ocupació; equiparar la càrrega tributària a la vigent en altres enclavaments econòmics d'Espanya i del seu entorn, per a reduir "llastos" en la competitivitat i avançar en seguretat jurídica i predictibilitat, per a "reduir la incertesa i incentivar les inversions privades", segons ha informat l'entitat en un comunicat.

La CEV proposarà a més la bonificació al 100% en l'Impost sobre el Patrimoni, seguint la tendència que s'està "encunyant" en altres comunitats autònomes amb l'objectiu de "mantindre la residència fiscal dels contribuents de rendes més altes, així com d'atraure talent i riquesa d'altres enclavaments econòmics".

Una altra de les propostes és l'eliminació del IAE, "en haver-se quedat aquest tribut obsolet en el marc d'una fiscalitat moderna i gravar el mer exercici de l'activitat econòmica i empresarial sense tindre en compte el resultat de la mateixa, que ja ve gravat de manera ajustada per altres impostos".

A més, planteja "deflactar la tarifa autonòmica en l'IRPF, en honor de neutralitzar els efectes acumulats de la inflació sobre pressió fiscal i no llastrar encara més les rendes". Davant la "ralentització" de l'economia, es proposa modificar les deduccions autonòmiques per adquisició i rehabilitació d'habitatge, així com per millora de qualitat, sostenibilitat i accessibilitat d'habitatge en aquest impost.

Una altra mesura és la d'ampliar la reducció de la base imposable del 95 al 99 per cent a totes les empreses familiars, independentment del seu volum de facturació, "amb la finalitat de no penalitzar la transmissió de l'empresa familiar i amb açò, la seua continuïtat". També es proposa ampliar el grup III de parentiu els avantatges fiscals per a la transmissió mortis causa.

AGÈNCIA ESPANYOLA IA

Quant a l'Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificia, la CEV demana que totes les administracions treballen "de manera conjunta i coordinada" entorn d'una candidatura única per a acollir la seu de l'agència i defensarà que Alacant siga l'opció triada.

Finalment, el Comité Executiu ha aprovat la incorporació de GALSAN Consultors i de CREA 360 com a empreses directament associades a la CEV.