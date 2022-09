L'AVL realitza una enquesta per a conéixer les actituds lingüístiques al sud de la Comunitat i dissenyar projectes

La idea de la consulta -que es duu a terme a la comarca alacantina del Baix Vinalopó- és veure què senten els ciutadans sobre la qüestió del valencià per a poder dissenyar projectes de l'AVL. A més, la intenció és, una vegada analitzats les dades obtingudes, remetre'ls a la Generalitat. La iniciativa parteix de la convicció que és "fonamental" conéixer les actituds lingüístiques per a poder dissenyar i posar en pràctica actuacions en un territori que és divers.

Aquest és un dels projectes que ha avançat aquest dijous la presidenta de l'AVL, Verònica Cantó, durant una trobada amb els mitjans de comunicació.

La presidenta de l'ens normatiu del valencià ha asseverat, en ser preguntada, que l'enquesta persegueix recaptar dades i no té "res a veure" amb les pròximes eleccions. "L'Acadèmia és una institució estatutària i no depèn de qui governe. En l'AVL no es fa política", ha ressaltat.

Aquest treball forma part del projecte 'Teixim llaços des del sud del sud', que dona nom així mateix a una exposició que ja ha visitat nombrosos ajuntaments i centres culturals. L'exhibició itinerant mostra el passat lingüístic del Baix Segura des del seu present i mira el futur des del coneixement de l'altre.

La mostra s'acompanya d'una unitat didàctica dirigida a l'alumnat d'ESO i de Batxillerat, elaborada pels doctors en Filologia Catalana Vicent Beltrán i Carles Segura. Els dos, titulars del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant, han assessorat el dibuixant Ángel Ruiz, autor del còmic 'Andreu, un veí d'altre temps', que també s'integra en el projecte. Per la seua banda, la productora InfoTV s'ha encarregat de la realització del documental.

"INSTITUCIÓ PRESTIGIADA"

Cantó ha recalcat que, després de la seua presa de possessió, la nova junta de govern i el renovat gabinet, s'obri "una nova etapa amb un nou escenari en el qual l'AVL ha de continuar sent referent pel que és, una institució consolidada, prestigiada, reconeguda i acceptada pels nostres conciutadans i conciutadanes".

Igualment, ha subratllat la necessitat de "continuar sent referent en allò que li competeix", com és la normalització de l'ús i promoció de la llengua, també en els mitjans de comunicació, al mateix temps queha defès l'AVL com un instrument que fa possible que el valencià "continue sent un instrument de concòrdia".