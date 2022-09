Un llibre de Maria Bonillo dona veu a les víctimes d'esterilització forçosa a dones amb discapacitat

El treball va ser premiat amb una beca de periodisme d'investigació Josep Torrent que atorga la Unió de Periodistes Valencians, amb un jurat format per Violeta Tena, vicepresidenta segona de la Unió de Periodistes Valencians i periodista d'El Temps; Guillermo López García, professor titular de Periodisme de la UV, i Lucas Marco Sánchez, guanyador de la beca Josep Torrent de 2017, la primera edició, que va publicar el llibre 'Simplemente es profesionalidad. Historias de la Brigada Político Social de València' i periodista d'eldiariocv.es.

'Ventres sota custòdia' aborda els mites lligats a l'esterilització, així com als estigmes que envolten el món de la discapacitat, i especialment, els que afecten a les dones, explica l'institut cultural en un comunicat.

Espanya va firmar l'any 2008 la convenció de l'ONU de Drets de les Persones amb Discapacitats, però no ha prohibit les esterilitzacions fins el 2020: les xifres oficials donen una mitjana d'uns cent casos per any, tot i que predomina la manca de dades i, per tant, augmenta la invisibilitat d'aquest tema.

"DOBLEMENT SILENCIADES"

El llibre indaga sobre els orígens d'aquesta pràctica, reconeguda globalment com un acte de violència, una forma de control social i, a vegades fins i tot, una tortura. D'aquesta manera, "tracta de donar veu a víctimes doblement silenciades: per ser dones i per tindre una discapacitat, adultes als qui s'ha negat durant dècades de democràcia un dret fonamental bàsic com el de decidir sobre el seu propi cos".

Maria Bonillo Vidal (València, 1988) és periodista i comunicadora. Llicenciada en Periodisme per la Universitat de València, té un màster en Drets Humans i un altre en Professora de Secundària per la mateixa universitat.

En la redacció del diari Levante-EMV "va descobrir que el periodisme -i sobretot el local-, en contra de tot cinisme, ajuda a canviar la vida de persones amb drames reals". La cobertura de moviments socials, desnonaments, feminisme, desigualtats (entre elles, la que afecta la discapacitat), etc. han marcat la seua trajectòria professional.

En À Punt, va continuar conreant la militància compromesa amb què entén l'ofici: una visió social que, l'any 2020, la va portar a presentar el tema silenciat de les esterilitzacions forçades a dones amb discapacitat a la beca Josep Torrent.

Va escriure 'Ventres sota custòdia' entre València i Cambridge (el Regne Unit), on el seu treball en escoles de xiquetes i xiquets amb necessitats especials li va transformar la mirada per sempre.