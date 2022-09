El programa d'Igualtat contra la prostitució i explotació sexual atén a cinc dones al dia en el seu primer any

La vicepresidenta s'ha sumat a la commemoració, el 23 de setembre, del Dia internacional contra l'Explotació Sexual i la Tracta de Persones, per a insistir en la importància i necessitat de "previndre i combatre" l'explotació sexual i la tracta de persones, i d'atendre "amb eficiència i qualitat" a les dones víctimes d'aquestes situacions "perquè puguen eixir del context en el qual es troben amb alternatives com el programa Alba els ofereix".

El programa Alba és una iniciativa engegada per Igualtat a l'octubre de 2021 i el seu èxit radica, segons ha assenyalat Mas, en el treball que realitzen les unitats mòbils del programa "que es desplacen allà on estan les dones prostituïdes per a fer la detecció i acompanyar-les sempre amb una atenció directa i integral".

El balanç del programa des del 15 d'octubre de 2021 fins al 31 d'agost d'enguany informa de 1.564 dones ateses i 7.119 atencions de diversa tipologia realitzades pels equips que integren el programa.

Els equips, un en cada província, estan integrats per un total de 9 persones professionals: dos treballadores socials, dos educadores socials, una psicòloga, una advocada, una integradora social, una dona supervivent amb formació en mediació que assessora i acompanya a l'equip, i una administrativa.

La directora general de l'Institut Valencià de les Dones, María Such, ha explicat que les professionals, a més d'oferir atenció en les oficines, "realitzen eixides mitjançant unitats mòbils a les zones i llocs on es té coneixement o indicis que es desenvolupen activitats d'explotació sexual".

Quan les dones entren en el Programa Alba, ha indicat Such, reben "assessorament i atenció social integral en tots aquells aspectes que precisen i que promoguen la seua promoció personal i social, el seu accés i la inserció en els recursos comunitaris per a la seua eixida de la situació d'explotació sexual".

La intervenció també inclou atenció psicològica per a promoure aquells factors de resiliència que els permeta realitzar un projecte vital satisfactori per a elles. També es treballa l'adquisició d'habilitats prelaborales i de qualificació professional, a més d'oferir-los atenció jurídica.

Del total d'atencions, ha indicat la directora general, 4.978 han sigut atencions de caràcter social, 932 jurídiques i 612 atencions psicològiques. Així mateix, s'han realitzat 354 atencions vinculades a la cerca d'ocupació i 243 de tipus formatiu, a més de 452 plans d'atenció individualitzat.

El programa ofereix també a les dones allotjament immediat en cas que no el tinguen i vullguen abandonar la situació d'explotació en la qual viuen. En aquests casos, se'ls explica la seua situació legal i les seues possibilitats, i se'ls acompanya en el procés d'eixida de la situació en la qual es troben, utilitzant els servicis existents en la xarxa pública. Respecte a ingressos en recursos residencials, s'ha facilitat allotjament a 59 dones i 22 filles i fills menors al seu càrrec.

D'altra banda, el Programa Alba també desenvolupa accions de sensibilització i prevenció de l'ús de la prostitució, i treballa coordinadament amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, Fiscalia o Jutjats, en aquells casos en els quals detecten situacions que puguen ser constitutives de delicte.

En aquests casos, es preveu oferir a les dones víctimes acompanyament especialitzat i l'acolliment immediat en la xarxa residencial de dones víctimes.