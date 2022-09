El PSPV insta els ajuntaments a engegar plans per a eradicar la prostitució i protegir a les víctimes

El text planteja la creació d'un protocol institucional i administratiu comú per a la formació del personal en matèria d'assistència a les víctimes de tracta, així com l'engegada d'un sistema de rendes i ajudes socials per a dones víctimes, segons ha informat el PSPV en un comunicat.

En aquest sentit, la sotssecretària general d'Igualtat dels socialistes valencians, Ana Domínguez, ha assenyalat que "malgrat els esforços que estem fent, la tracta segueix sent un dels principals problemes i drames de la nostra societat; desgraciadament la seua situació és difícil de detectar per a l'administració i hem de donar-los solució".

"Com a partit abolicionista que som, des del PSPV-PSOE engegarem tots els mecanismes al nostre abast per a acabar amb aquesta situació que atempta directament als drets humans", ha recalcat i ha subratllat que l'explotació sexual a la qual estan sotmeses les víctimes de tracta "està íntimament relacionada amb la prostitució, que és al seu torn una forma de violència i opressió institucionalitzada i organitzada".

Domínguez ha posat l'accent que una víctima de tracta "està mantinguda en l'esclavitud a través d'una combinació de força, coacció i intimidació que la priva de la seua llibertat". Les mocions presentades pels socialistes en els ajuntaments de la Comunitat Valenciana arrepleguen també la necessitat d'agilitzar el desenvolupament de la Llei Integral contra la Tracta d'Éssers humans i proposen el Govern d'Espanya desenvolupar plans específics d'inserció laboral i incrementar els servicis públics d'assistència psicològica i metgessa per a les víctimes.