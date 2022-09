Muere Jamie Roy, uno de los DJ habituales de las salas de Ibiza, a los 33 años

El músico Jamie Roy, un habitual de salas como Pacha, Amnesia y Ushuaïa en Ibiza, ha fallecido este martes a los 33 años, según han informado medios escoceses.

"Jamie era un hijo, hermano, sobrino y tío muy amado y talentoso, querido por sus muchos amigos y colegas tanto dentro de la industria de la música como fuera de ella", dedicó su familia en Facebook.

El DJ empezó en la industria musical organizando raves en su ciudad natal, Dumfries (Escocia), mientras trabajaba como fontanero. Sin embargo, lo terminó dejando todo para centrarse en la música y, en 2015, fijó su residencia en Ibiza para pinchar en múltiples salas.

Tal y como ha informado The Scotish Sun, Roy ha muerto repentinamente tras anunciar a principios de mes que iba a llegar el "mayor tema de su vida", Let Us Sing, con uno de "los mejores productores del mundo".

El artista se mostró entusiasmado por el lanzamiento y le dijo a sus fans que no podía esperar a que escucharan esta canción, en la cual participaban Sony Music y Ultra Records.