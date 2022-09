Lourdes Maldonado, de 'Hablando claro': "Ni cuando la audiencia va mal somos tan malos ni cuando va bien somos los mejores"

Lourdes Maldonado y Marc Calderó se ponen cada día al frente de Hablando claro, el nuevo espacio matinal de La 1 donde cada día reparten juego entre un amplio equipo de reporteros que pretende cubrir la actualidad a pie de calle junto a los centros territoriales de RTVE. Hablamos con Lourdes Maldonado sobre este nuevo informativo de La 1.

¿Cómo se ha sentido en su llegada a TVE?Con los nervios y la emoción propios de una aventura nueva, con las ganas de dar lo mejor de mí, de disfrutar, de crecer y aprender programa a programa, de contar muchas historias. La acogida de los compañeros de TVE no ha podido ser más cálida. Estoy feliz.

¿Qué hará que la gente elija su programa de entre todas las opciones de la franja?Somos conscientes de que es una franja muy competitiva con los primeros espadas muy consolidados en la mañana, pero nos gustan los retos, tenemos ambición y podríamos ganárnoslos, ¿por qué no? Con un sello propio, el de Lourdes y Marc.

Para el directo hay que tener mucha cintura, pues pretenden estar al quite de lo que pase, ¿le pone nerviosa o le estimula?El directo tiene un componente de estrés, de nervios y de mucha adrenalina. Me estimula, claro que sí. En Hablando Claro estamos tres horas en directo, así que imagina, no hay programa tranquilo.