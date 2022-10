Entrevista

Hace ahora 20 años, Mai Meneses se convirtió en la primera expulsada de la segunda edición de Operación Triunfo, algo que, en cierto modo, le hizo sentirse "la fracasada más famosa de España". Sin embargo, después tocó el éxito con Nena Daconte, aunque ese fue el principio de un fin que, por lo menos, ha tenido un final feliz. Una historia de amor y odio a una misma en una etapa en la que, ni cambiando de nombre, logró huir de sus fantasmas.

¿Llegó a imaginar que viviría este infierno?​Ojalá hubiese pensado en ese momento que algún día escribiría un libro. Habría llevado un diario a la gira y lo habría documentado todo (ríe). Pero la verdad es que surgió después del confinamiento. Me hizo un click mi cabeza y dije: 'necesito explicarme a mí misma quién soy, de dónde vengo y a dónde voy'. Qué era lo que me había traído hasta aquí y cuál era mi relación con la música.

Hay que estar muy segura de sí misma para contar algo así.El libro había gustado mucho, pero hubo un momento en que me eché atrás y estuve como tres o cuatro meses en los que no quería saber nada del libro. Pero luego leí Por si las voces vuelven, de Ángel Martín, y me atreví a publicar el mío.

"Me daba la sensación de que tenía muchas caretas y que daba una imagen que no correspondía con lo que yo soy en realidad"

¿Cree que sus fans se sorprenderán al leerlo?No lo sé, pero es que me daba la sensación de que tenía muchas caretas y que daba una imagen que no correspondía con lo que yo soy en realidad. Entonces, a la hora de escribir canciones, pensaba que nadie me entendía, porque nadie sabía en qué punto estaba. Así que escribir el libro ha sido un poco como salir del armario a nivel de salud mental y de saber quién soy yo de verdad.

¿Quién le hace más daño, María Isabel, Mai Meneses o Nena Daconte?Yo creo que María Isabel está un poco enquistada. Nena Daconte no, porque, aunque hubo una época en la que odiaba ese nombre, no me trae malos recuerdos. Es más el momento que viví y los monstruos que tenía yo en mi cabeza en ese momento.

"Fui yo la que destruí todo. Me lancé piedras contra mi propio tejado y no tuve conciencia de lo que estaba haciendo"

¿Su vida destruyó su carrera o su carrera destruyó su vida?Yo creo que fui yo la que destruí todo. Me lancé piedras contra mi propio tejado y no tuve conciencia de lo que estaba haciendo.

De todas las relaciones tóxicas, dice que la peor de todas era con la música. ¿Cómo pudo procesarlo, cuando la música era su razón de vivir, y pasó a ser lo que la destruía?Sí. La relación que yo he tenido con la música siempre ha sido de amor-odio. Yo sentía que era lo único que sabía hacer bien en la vida y que me daba realmente sentido, pero, a la vez, me situaba en dificultades como conocerme a mí misma, cuáles eran mis limitaciones o la forma en la que me exponía.

"Conozco pocos artistas que no tengan el ego exagerado"

¿Qué porcentaje de responsabilidad tuvo OT en lo que le pasó?En su momento no le di importancia al hecho de ser la perdedora más famosa de España cuando me echaron de OT la primera, pero sí es verdad que se quedó grabado a fuego que, a lo mejor, no tenía suficiente talento para la música. Por eso, cada vez que Kim [su expareja y el otro componente de Nena Daconte] me alababa, me agarraba a eso para seguir en la música. He tardado muchos años en creer en mí. Ha sido muy paulatinamente, a base de ir a terapia y de leer mucho libro de autoayuda y de crecimiento personal. Y poco a poco el trabajo ha dado sus frutos. También ha sido la edad. Hacerse mayor y madurar te da una experiencia que te ayuda.

Nena Daconte, durante la entrevista con '20minutos'. JORGE PARÍS

Dice en el libro que, para ser artista en España, "hay que gustar de llamar la atención". Creo que no es su caso.Conozco pocos artistas que no tengan el ego exagerado. ¡Autoexagerado! Yo no tengo nada de ego y no me muevo bien en el éxito.

"Solo le puedo estar agradecida a 'Tenía tanto que darte' porque es la que me abrió las puertas a todas partes"

¿Y en el fracaso?Mejor. Te lo digo por experiencia (ríe). ¡Pero si es que para una vez que he triunfado lo he estropeado todo! A mí se me da bien el fracaso, me sienta fenomenal.

¿En qué sentido?En el de salud mental. A mí el fracaso me aporta tranquilidad. En la vida normal, de persona normal, me sienta mejor que estar expuesta. Es que el éxito y la fama me sentaban muy mal porque me sobreexponían, y eso me situaba en una posición de tanta vulnerabilidad que me hacía sufrir mucho.

"Yo me sentía la más tonta del mundo, la que peor cantaba y componía. Y que nuestro éxito solo era una campaña de 'marketing' brutal que había dado resultados"

Entonces, ¿para usted qué es el éxito?Acostarme cada día y pensar que he sido feliz.

Si hablamos de éxito, no podemos obviar la canción que lo cambió todo: Tenía tanto que darte. Es una canción a la que le estoy muy agradecida. Sí que es verdad que ha habido momentos en los que me he preguntado por qué no gustaban tanto otras que a mí me llegaban más o las sentía de una forma más cercana, pero, mirando hacia atrás, solo le puedo estar agradecida, porque es la que me abrió las puertas a todas partes.

"Dejé de escuchar música. Era como si no fuera parte de mí, como si nunca hubiera existido. De hecho, cuando me reconocía alguien, me daba rabia"

En su proceso de destrucción, ¿se sintió sola?Eché en falta a amigos, pero tampoco creo que supieran lo que yo estaba viviendo. Estaba yo sola con mi imaginación. Cada vez que salía de gira era un viaje que vivía yo sola.

¿Qué es el síndrome de la impostora del que habla en el libro? ¿Lo sigue teniendo?Es sentir que no vales nada y que el cargo que te han dado no eres capaz de llevarlo a cabo. En mi caso, yo me sentía la más tonta del mundo, la que peor cantaba y componía. Y que nuestro éxito solo era una campaña de marketing brutal que había dado resultados. Mi miedo era que pasaría conmigo cuando descubrieran que todo eso era mentira. Luego, obviamente, no pasó nada. Al cabo de los años he visto que las canciones siguen gustando, y eso me ha dado ahora más confianza. Yo ahora no me siento una impostora en el mundo de la música. Ha bajado mi nivel de expectativas, ya no pienso que tenga que competir conmigo misma para ser la mejor en nada, solo disfrutar de la música. Para eso he tenido que recorrer un camino larguísimo.

Estuvo cinco años fuera de la música. ¿Llegó a pensar en la retirada?Sí, claro. Alguna vez componía algo, pero dejé de escuchar música. Era como si no fuera parte de mí, como si nunca hubiera existido. De hecho, cuando me reconocía alguien, me daba rabia. Decía: 'pero, ¿por qué me tienen que reconocer, con lo a gusto que estoy yo en mi vida anónima?'.

"A la gente aún le da vergüenza decir que tiene ansiedad o depresión. Y es aún peor cuando se trata de cualquier otra enfermedad menos común"

¿En los últimos años tenemos menos reparo a hablar sobre salud mental?Creo que yo, por ejemplo, soy una pionera. Estamos en el principio del camino, se está empezando a hablar de salud mental, pero no lo hacemos con total normalidad. A la gente aún le da vergüenza decir que tiene ansiedad o depresión. Y es aún peor cuando se trata de cualquier otra enfermedad menos común. Queda recorrido todavía.

MAI MENESES Cantante y compositora. Madrid. 4 de enero de 1978. 44 años. María Isabel Meneses, conocida como Mai Meneses, saltó a la fama tras ser la primera expulsada de 'OT 2', en 2002. En 2006 crea Nena Daconte junto a su pareja de entonces, el músico Kim Fanlo, con quien rompe sentimental y laboralmente en 2010. El grupo tiene gran éxito, publicando cuatro discos con temas tan recordados como 'Tenía tanto que darte', 'En qué estrella estará' o 'No te invité a dormir'.