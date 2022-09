Mercè Arts al Carrer: Días de circo, teatro en la calle, danzas urbanas y músicas del mundo

El Mercè Arts al Carrer (MAC), festival con entidad propia y de referencia en su género, celebra una nueva edición con una extensa propuesta en danza, teatro, circo y cultura urbana de compañías y artistas locales, nacionales e internacionales.

Durante estos días de Festa Major en Barcelona se podrá disfrutar de espectáculos de calidad destinados a todo tipo de público, pequeños y mayores, con influencias artísticas de todas partes del mundo y un espíritu inclusivo. Además, este año el MAC se expande hasta el Parc de l'Aqüeducte de Ciutat Meridiana, en el primer año sin restricciones Covid de movilidad ni de aforo.

Así, los días 23, 24, 25 y 26 de septiembre Barcelona se llenará de talento emergente, rigor escénico y cultura urbana, con un total de 86 espectáculos, y 335 funciones distribuidas en 7 espacios y con la implicación de 131 compañías y de artistas de orígenes diversos.

Danza, ritmos del mundo y karaoke luminoso

En una gran celebración inclusiva, en el Parc de la Ciutadella brillará la danza integrada con el espectáculo Frock! de la pionera Stopgap Dance Company (Reino Unido).

Las danzas urbanas también serán las grandes protagonistas, con una noche inconfundible de fiesta (y un escenario espectacular), donde no faltará la percusión y las influencias afrourbanas de la mano de los Brodas Bro en el Brodas Bro Cabaret.

El ritmo africano (desde el más tradicional hasta la electrónica actual), así como la música en directo, se fusionarán con la participación del público, un DJ, y un gran repertorio de bailarines y colectivos que, en un recorrido por la historia de la música africana, harán bailar el público hasta muy entrada la noche con It began in Africa de Festa Sabar.

La celebración de la diversidad cultural es otro de los focos del MAC. En esta línea, el Parc de la Ciutadella acogerá residentes italianos al Taller Danza Pizzica de Andrea de Siena y una revisión contemporánea de los clásicos musicales y de danza. Llegado desde Alemania, el DJ Pyro Merz presentará ell espectáculo Puppetmastaz: Un títere inigualable, con mucho de estilo vibrará inmerso en un singular viaje musical.

Future Cargo de Requardt and Rosenber. MAC

La presencia del Reino Unido hará disfrutar los asistentes con propuestas muy visuales: danza a gran escala, ciencia ficción y movimiento del cuerpo dentro de un camión con Future Cargo de Requardt and Rosenberg, y podrá cantar en un karaoke pirotécnico, lleno de luces y bocas enormes, con los Puppets with guts y su show The Lips.

Circo, defensa del Medio ambiente y teatro callejero

Un año más, el Parc Joan Miró será el espacio neurálgico para el público infantil. Se podrán ver espectáculos y propuestas diversas como talleres, instalaciones interactivas, juegos familiares, circo, danza, música y clown. La presencia de Roma en la fiesta hará revivir, con el arte de las marionetas para todos los públicos, el mítico personaje Pulcinella en Pulcinella in Favola de la compañía Teatro San Carlino.

PULCINELLA IN FAVOLA de Cia. Teatro San Carlino MAC

El circo volverá a ser protagonista indiscutible del Castell de Montjuic. Este año, el Cabaret de Circ acontecerá un gran punto de encuentro de varias compañías de circo internacionales y la presencia de artistas ucranianos refugiados.

Destacan el espectáculo humorístico de Clownic en el Hotel Flamingo, y la magia de la bicicleta acrobática con Yldor Llach y El ansia de Volar.

En el Parc de la Trinidad el MAC rendirá homenaje al puro teatro de calle, cargado de altas dosis de humor y sátira.

Desde la rumba urbana al estilo de la compañía José Manuel Álvarez (Cataluña), hasta los viajes turísticos virtuales (con los vascos Trapu Zaharra y su Turisteando) y la vitalidad y la alegría de Greed de la compañía Kine Circus (Etiopia).

Los mensajes reivindicativos sobre el cambio climático tomarán forma de la mano de Xevi Bayona, en una instalación de coches cambiados en la Rambla Prim.

Container de Emília Gargot. MAC

En la Antiga Fàbrica Estrella Damm confluirán diferentes disciplinas con espectáculos de danza, circo y juegos para todos los públicos. Destaca el espectáculo de danza Otempodiz de Ertza, el clown de

Cris-is con Weet Floor y el circo emotivo en pareja del show de acrobacias Time tono loop del Dúo Kaos. Además, a los niños de 3 a 8 años, La Tal los acercará a los juegos de madera (Toc de Fusta), y a las risas con un excéntrico y humorístico espectáculo (The incredible box).

Instalados en el Parc del Aqüeducte, nuevo escenario de este año, los Pallassos Sense Fronteres inundarán Ciutat Meridiana de risas con su capacidad de animar y conmover el público.

Con propuestas para todos los públicos, destacan actuaciones variadas conducidas por el Circ Cric, Marta Sitjà y Anna Montserrat (Cabaré de Pallasses Sense Fronteres), Gerardo Casali (Pallasis), las ilusiones de Pau Segalés, el circo clown (Peter Punk), el humor gestual de CircoBaya, la creación poética de Anna Confetti y las ideas arriesgadas de Anticiclón Clown. Además, el público se reencontrará con la tradición con pasacalles desde Vallbona, Torre Baró y Ciutat Meridiana.

Finalmente, los asistentes también podrán bailar al ritmo del swing con la Barcelona Jazz Orchestra y su Swing sin fronteras.