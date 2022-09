Los colaboradores del Club Social de El programa de Ana Rosa tratan, cada día, de tomar la palabra de cualquier manera, aunque eso suponga interrumpirse unos a otros generando un barullo en plató. Una situación que Joaquín Prat ha dejado claro, en varias ocasiones, que no le sienta nada bien.

Pese a que el pasado miércoles el presentador abroncó a sus compañeros por hablar todos a la vez, este jueves ha vuelto a protagonizar un momento de enfado cuando los colaboradores intentaban situarse los primeros para dar su opinión acerca de las nuevas declaraciones de Shakira.

Así, mientras todos los presentes en el plató del matinal de Telecinco trataban de tomar el turno de palabra, Joaquín Prat ha alzado la voz: "Estáis hablando todos uno encima del otro y lo hacéis todos los días. Es increíble que no hayáis entendido todavía cómo funciona esto".

Por su parte, Paloma Barrientos ha intentado interrumpir al presentador, algo que no ha sentado nada bien al periodista: "Te da igual, ¿verdad? Porque tú has venido a hablar de lo tuyo, aunque no se entere el espectador".