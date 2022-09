La Generalitat inverteix prop d'un milió per a condicionar les carreteres afectades pels focs de Begís i Useres

Des del moment en què els incendis es van declarar estabilitzats, el departament que dirigeix la consellera Rebeca Torró va iniciar les actuacions necessàries per a reposar les vies de comunicació afectades pel foc i el fum al seu estat original, per al que serà necessari invertir prop d'un milió d'euros.

Torró ha destacat "l'agilitat per a actuar en la zona, quan es van estabilitzar oficialment els incendis, gràcies als contractes de conservació de carreteres vigents", així com la necessitat de "recuperar com més prompte millor un espai natural tan important per a la ciutadania de la zona, com és la Via Verda 'Ojos Negros'".

En concret, a causa de l'incendi de Begís, 24 quilòmetres de la CV-235, 12 quilòmetres de CV-245 i sis quilòmetres de la CV-241, a més de quatre quilòmetres de la CV-165 per l'incendi de Les Useres, han patit desperfectes en senyals, panells direccionals, cartells, balises de neu i tanques de doble onda.

Els treballs de reposició s'han de completar amb agranaments de calçada i podes i tales de la vegetació de la zona de domini públic de la carretera, que ja s'estan duent a terme. Així mateix, en la Via Verda 'Ojos Negros' s'han vist afectades baranes, senyals i àrees de descans.

Els danys ocasionats per l'incendi de Begís s'ha estimat que ascendeixen a 877.000 euros, dels quals 125.000 euros corresponen a la Via Verda 'Ojos Negros', mentre que en l'incendi de Les Useres els danys estan valorats en 24.000 euros.

En el transcurs d'aquests incendis va ser necessari procedir al tancament de carreteres afectades, així com la seua obertura, prèvia comprovació de la seguretat de les mateixes. Aquestes tasques s'han pogut atendre immediatament gràcies als contractes de conservació de carreteres, a través del seu personal i del personal dels servicis territorials d'Obres Públiques.

En l'incendi de Begís es va sol·licitar la posada a la disposició de diversos autobusos amb la finalitat d'evacuar a la població afectada i el trasllat dels efectius contra incendis.