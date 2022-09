Piqué y Clara Chía, de la mano y besándose tras las primeras declaraciones de Shakira

Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chía, han reaparecido públicamente solo unas horas después de que salieran a la luz las primeras declaraciones de Shakira hablando de la ruptura con el futbolista tras más de una década de amor y dos hijos en común.

Piqué y Chía aterrizaron en España tras haber pasado unos románticos días en París. A su llegada al aeropuerto se encontraban con la prensa, aunque prefirieron no contestar sus preguntas.

Según se ve en las imágenes de los compañeros de EP, Clara, visiblemente nerviosa, buscaba la salida de manera desesperada. Por eso, su chico se mostraba muy atento y cariñoso hasta el punto de darle la mano en un momento dado para caminar juntos unos metros.

Después, tras una breve charla que dura unos segundos, Piqué decide plantarle un romántico beso a Clara, que decide abandonar el lugar junto al jugador para alejarse del objetivo de las cámaras. Un gesto captado por la prensa que llega justo después de que Shakira, la ex del barcelonista, rompiera su silencio para Elle.

La expareja intenta mantener los aspectos de su separación en la privacidad, al menos, todo lo que pueden, pues la prensa sigue de cerca todos sus pasos, tanto legales como personales, y recientemente los fotografiaron entrando a su última reunión en Barcelona en el despacho de abogados del deportista.

La intérprete ha destacado enormemente el valor sanador de la música. "En mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra", ha asegurado. "Me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar. Creo que es la mejor medicina, y junto con el amor de mi familia y mis hijos, que me sostienen".

Estas declaraciones quizá podrían ser la confirmación de que en Te felicito plasmó sus pensamientos sobre lo que estaba viviendo con su ex. "Ha habido días en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música", ha añadido. "Cuando sentía que me faltaban las fuerzas, como si no tuviera piernas, esos días escribía canciones, y sentía que revivía y salía fortalecida".

Aun así, también ha comentado que tuvo momentos en los que ni siquiera podía ir al trabajo porque le "asustaba" y solo quería estar con sus hijos: "Solo quería quedarme en la cama, acurrucada con mis hijos. Pero tenía que levantarme, grabar un video y cumplir con mis obligaciones".

"Siento que en este momento de mi vida, que es probablemente una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz", ha reafirmado y, después, se ha sincerado sobre su separación por primera vez tras permanecer en silencio para tratar "de procesarlo todo".

"Todavía estoy pasando por ello y estoy en el ojo público. Nuestra separación no es como una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos", ha opinado Shakira. "He tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida. Pero luego, en el colegio escuchan cosas de sus amigos o se encuentran con noticias desagradables en internet, y simplemente les afecta".

"Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real", ha continuado.

"Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos", ha respondido la artista. "Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como expareja, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro".