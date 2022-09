Un llibre reuneix 101 receptes per a conéixer "la tradició, la diversificació i l'evolució" de la fideuà

La recopilació receptes, que publica Sargantana, ofereix "una bona guia" per a gaudir de fideuàs molt singulars. La fideuà "és un guisat tradicional amb més d'un segle d'antiguitat, que s'ha convertit en un plat emblemàtic de la gastronomia espanyola, un plat amb identitat pròpia expandit per totes les regions, però com en totes les receptes sol haver-hi diferents versions".

Amb el pas dels anys, afig, "ha evolucionat i s'ha diversificat, ja que no tot és marisc i peix, doncs els gustos i l'atreviment, igual que les al·lèrgies o intoleràncies al marisc, han donat lloc a fideuàs d'allò més diverses", explica l'autor en un comunicat.

I subratlla: "Ara, en qualsevol restaurant que cuine aquest plat, resulta extrany no trobar en la seua carta fideuàs elaborades amb diferents mariscs, amb diferents peixos, amb carns diverses, amb bolets o amb verdures. Tots aquests plats són fàcilment reconvertibles al seu plat homònim cuinat amb arròs".

En aquesta obra, Ponce Palomares advoca per descobrir i gaudir d'una cuina sana basada en els fideus, "una cuina amb arrels en la nostra gastronomia tradicional, amb elaboracions inspirades en altres guisats molt populars de les nostres terres, plats que encaixen dins de la coneguda com a dieta mediterrània".

Pedro Ponce Palomares (Villalpardo, Conca, 1960) ha treballat en hoteleria compaginant l'activitat entre fogons amb els seus estudis.

Va passar per la cuina de restaurants d'allò més variat, "quasi tots ells de poc llustre, amb jornades interminables per sous medievals de vesprada, malament i mai, i, traient una mica d'ací i un altre poc d'allà, va avançar en l'art de la cuina", explica l'editorial en un comunicat.

Passats els anys i retirat dels fogons professionals, va publicar 'El libro de los arroces: el arroz en mi memoria', amb 123 receptes. El següent període de cuina va ser un assaig que interpretava el que va poder ser la cuina de l'edat mitjana i publicat en el llibre '124 recetas de la cocina medieval española'. La següent publicació va ser un llibre basat en les seues arrels: 'Cocina castellano-manchega, 101 recetas'.