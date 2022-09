CCOO PV denuncia la "insostenible absència generalitzada" de plans de mobilitat a les àrees industrials

Per açò, ha sostingut que empreses i administracions locals "han d'implicar-se urgentment en la constitució d'Entitat de Gestió i Modernització (EGM) de les àrees industrials valencianes" perquè la mobilitat "és una condició de treball".

El responsable de CCOO PV ha recalcat en un comunicat que la implantació de plans de mobilitat sostenible "és un dels instruments de major impacte en la millora de la qualitat de vida de la població treballadora i de la ciutadania en general" però en tota la Comunitat Valenciana "no existeix a dia de hui cap pla de mobilitat negociat i participat del diàleg social".

Quatre anys després de l'aprovació de la llei per a la seua gestió i modernització d'aquestes àrees, "el ritme de creació de les EGM no supera la dotzena, una xifra clarament insuficient atenent al volum i distribució dels parcs industrials valencians: 167 a Alacant, 155 a Castelló i 318 a València".

Segons ha apuntat, el lema escollit en la Mobility Week, 'Mejores Conexiones', "és una aposta clara per situar la mobilitat com a condició de treball". Un dels elements essencials segons el parer de CCOO PV "radica en l'organització del treball, amb la situació d'horaris d'entrada i eixida, així com dels diferents nodes de mobilitat disponibles".

"Disposar d'aquesta ferramenta resulta d'enorme impacte per a les condicions de vida i productivitat de les empreses: oferiria respostes a situacions econòmiques, de conciliació de vida personal i professional; reduiria la sinistralitat laboral in itinere; la disminució dels trajectes col·lectius redundaria de manera directa en l'aposta per la descarbonització de l'economia", ha afegit.

Per tot açò, el responsable de diàleg social i medi ambient de CCOO PV denuncia la "preocupant falta de visió col·lectiva" d'empresaris i administració respecte a la creació d'EGM, així com la "paradoxal falta d'oportunitats reals en el fòrum de participació regulat en la pròpia Llei".

"Considerem que la quantitat d'incentius en la millora d'instal·lacions, infraestructures i servicis de les àrees industrials no van acompanyats de la negociació de plans de mobilitat, i açò repercuteix directament en les condicions de treball de les persones treballadores, així com en l'impacte mediambiental i en l'aposta per la neutralitat climàtica", ressalta Daniel Patiño.

El sindicat reclama informació "més eficaç" per a l'avaluació i possible millora d'aquelles mesures d'eficiència i estalvi energètic i foment del transport públic, acordades en el marc del Pla Reactiva.

En concret, respecte a la mesura consistent en cinc llançadores de transport a polígons industrials de València, CCOO PV considera que haguera requerit d'un acord amb les empreses implicades, "per a adequar l'organització de freqüències, i un major esforç de difusió i conscienciació entre les potencials usuàries". Per tot açò, planteja la conveniència d'avaluar el "impacte real quant a millora de la mobilitat sostenible en aquests polígons".