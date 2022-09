Colas y quejas en el primer día de huelga de autobuses en Barcelona: "¿Servicios del 40% es que en 25 minutos no pase ni uno?"

La huelga de autobuses de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que ha empezado este jueves en la capital catalana está generando colas en algunas paradas y protestas de los usuarios. Los viajeros se quejan de las esperas, de desinformación y de que en algunos casos no se cumplen los servicios mínimos. También se muestran sorprendidos porque tras aguardar mucho tiempo en las paradas, algunos de los buses que pasan no se detienen.

"¿Servicios del 40% es que en casi 25 minutos no pase ni un solo autobús de la línea que tiene mayor frecuencia de toda la red de buses, TMB? No soy matemática, pero así a ojo diría que no", ha apuntado una usuaria, Carolina Plou.

Otro viajero ha preguntado si "se puede saber qué está pasando con las líneas V19 y V15 en la parada 0960". "Hace 20 minutos que nos esperamos y solo pasan buses hacia la cochera. La gente tenemos que ir a trabajar. Y para variar cero información", ha añadido.

"Arreglar vuestros asuntos sin fastidiar a los demás trabajadores!", ha pedido, por su parte, Alice.

En algunas paradas, como por ejemplo la de Diagonal con avenida de Sarrià, la huelga no ha provocado grandes aglomeraciones en las primeras horas de la mañana. Aunque con menos frecuencia que habitualmente, de unos 14 minutos, sobre las 9 horas los buses seguían pasando por allí. Sin embargo, en otras paradas, como la de la estación de Sants, se han formado largas colas para coger líneas habitualmente concurridas, como la 27 o la H10.

Allí, muchos pasajeros desconocían que había huelga. "No hay en ninguna parte ningún cartel, la información que dan es que van llegando con la frecuencia habitual, pero no es así", ha criticado Estefania, que al llegar a la parada se ha encontrado con que no pasaban autobuses.

"El bus está lleno ya antes de salir", ha lamentado Laia, después de haber estado más de 15 minutos esperando que llegara uno de la línea 27 y de que este se llenara enseguida por la cola de usuarios que se había formado.

"Llegaré tarde a trabajar seguro", ha afirmado Marco, y lo mismo ha lamentado Sandra, que ha señalado que tendrá que compensar las horas en algún momento durante la semana.

Servicios mínimos "insuficientes"

Para la jornada de huelga de 24 horas de este jueves, el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha fijado unos servicios mínimos de entre el 20% y el 40%, los máximos, en hora punta. Desde TMB, los han calificado de "insuficientes".

A partir de este viernes 23 de septiembre y hasta el día 30, los paros serán parciales: entre las dos y las cuatro de la madrugada, las diez y las doce de la mañana, y las nueve y las once de la noche. El fin de semana y el lunes festivo –del 24 al 26 de septiembre– habrá servicios mínimos del 33%; mientras que el resto de días laborables –el 23, 27, 28, 29 y 30 de septiembre– se protegerán el 20% de los viajes.

El conflicto

La huelga de autobuses se produce después de que la mediación entre TMB y los trabajadores acabara sin acuerdo y el comité de empresa decidiera mantener la convocatoria para denunciar el bloqueo en la negociación del convenio colectivo.

La principal reivindicación de los conductores de bus es que se les aumente el salario de acuerdo con el incremento del IPC, que a día de hoy se sitúa sobre el 10%.

TMB, sin embargo, defiende que estas demandas "suponen una vulneración de la Ley de Presupuestos Generales del Estado", que establece un incremento salarial máximo para empresas públicas del 2% este año.