València, seleccionada per a un projecte europeu que dissenyarà polítiques de transició ecològica inclusiva

El projecte permetrà estudiar durant dos anys com afecten les polítiques mediambientals a la vida en la ciutat per a elaborar un full de ruta que evite que la transició ecològica augmente les desigualtats socials.

"L'objectiu -explica el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica de l'Ajuntament de València, Alejandro Ramon- és que els veïns i veïnes de València participen en la presa de decisions de l'Ajuntament en matèria de medi ambient, perquè les polítiques locals facen compatible la protecció del medi ambient i la protecció social".

Fair Local Green Deal està finançat per la Comunitat Europea i la Fundació Porticus que pretén fomentar processos participatius i elaborar des de la ciutadania els Acords Verds Locals. Així, a València, la Fundació València Clima i Energia establirà contacte amb els diferents agents socials, incloent els grups més vulnerables de la població, per a analitzar les polítiques ambientals urbanes existents i plantejar noves, al mateix temps que es promouen la justícia i l'equitat.

Per a Alejandro Ramon, "València està compromesa amb la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic, al mateix temps que està compromesa amb les polítiques socials i inclusives". "Es tracta de trobar sinergies i veure com tots dos objectius poden combinar-se, estudiar què mesures es poden prendre des de l'administració per a fer que l'ecologia i la justícia social vagen de la mà. Per açò volem obrir aquest procés d'escolta i d'intercanvi d'experiències", afig.

"Amb la vista posada en els compromisos de la Mission València 2030, des de l'Ajuntament es treballa ja en el disseny de la ciutat del futur per a la transició energètica, fomentant l'ús d'energies netes o impulsant la constitució de comunitats energètiques, però al mateix temps desenvolupa polítiques per a lluitar contra la pobresa energètica i defendre el dret a l'energia com un pilar bàsic de l'estat del benestar", subratllen fonts municipals, que afirmen que el programa Fair Local Green Deal, un Pacte Verd per a una transició ecològica justa, "ha valorat aquesta implicació de l'administració en la lluita contra el canvi climàtic i també la predisposició de l'Ajuntament a promoure la participació ciutadana i la cogovernança en la presa de decisions".

SOLUCIONS CONJUNTES

"S'ha constatat que la ciutadania és més procliu a implicar-se en les polítiques mediambientals quan han sigut consultades i han participat en la presa de decisions. Són els veïns i veïnes de cada barri els qui millor coneixen les seues necessitats i més clar tenen com volen que siga la ciutat en la qual viuen. Al mateix temps, València pot beneficiar-se de les experiències i de les idees que aporten altres ciutats europees. Els problemes de les ciutats d'Europa són molt comunes i podem afrontar solucions de manera conjunta", assenyala Ramón.

La primera reunió dels responsables del projecte de cadascuna de les cinc ciutats tindrà lloc el 27 i 28 de setembre a Vitòria-Gasteiz. Durant dos anys es treballarà de manera local per a després fer una posada en comú dels cinc municipis pilot. Posteriorment, en el primer semestre de 2024, s'elaborarà un document que arreplegarà recomanacions que serviran a tots els municipis de la Unió Europea en matèria de polítiques ecològiques i socials.