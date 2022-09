El Xiaomi Redmi por menos de 100 euros, protagonista de los cinco chollos de hoy que no quieres perderte

Ahorrar, ahora con la cuesta de septiembre casi a las espaldas, sigue siendo nuestra motivación diaria. Sabemos que si practicamos ahora una vida de asueto de caprichos, cuando llegue la temporada comercial por excelencia (sí, hablamos del Black Friday), podremos hacer realidad la wish list que llevamos un año confeccionando para intentar conseguir nuestros productos favoritos al mejor precio. Pero, quizá, no estemos teniendo en cuenta que cada semana, los ecommerces nos sorprenden con diferentes ofertas con las que buscan afianzar la buena relación con sus clientes habituales, pero también atraer a nuevos compradores. Oportunidades que conviene no desechar porque, en ocasiones, alcanzan precios tan bajos como los del Viernes Negro (¡o más!).

Para ayudarte a descubrir cuáles son las más potentes de la semana, en 20deCompras elaboramos cada viernes un listado en el que destacamos cinco productos que tienen un descuento muy llamativo o cuyo precio final es accesible para todos los bolsillos. Y eso es lo que, precisamente, hoy hemos hecho: bajo estas líneas, hemos destacado algunos de los productos más interesantes de algunos de nuestros ecommerces favoritos con ofertas de lo más variadas... ¿quieres descubrirlas?

Un Xiaomi, por menos de 100 euros. Con sus 6.53 pulgadas, pantalla HD+, cámara trasera de 13 megapixels y cámara de selfies de 5, al Xiaomi Redmi 9A le acompaña además un diseño elegante y muy actual. ¿Se puede pedir más por 99 euros?

Xiaomi Redmi 9A. Mediamarkt

Más de 400 toallitas de bebé por 19 euros. Cuando hay un bebé en casa, este básico desaparece a la velocidad de la pólvora, por lo que siempre hay que tener un remante guardado en casa que ahora podemos comprar por debajo de su precio habitual. Con un descuento del 17%, te llevas este producto cinco estrellas cuatro euros más barato de lo habitual.

Toallitas Aqua Pure, de Dodot. Amazon

Al 42% el Samsung Galaxy Watch4 Classic. Ahora puedes ahorrar 170 euros en la compra de uno de los smartwatches más potentes de Samsung, y así disfrutar de sus muchas características. ¿Sabías que es un modelo perfecto para llevar a raya nuestros entrenamientos deportivos?

Samsung Galaxy Watch4 Classic. El Corte Inglés

Un masajeador de cuello, ¡por 26 euros! Con un ahorro de 14 euros que, desde luego, merece un vistazo, este masajeador de cuello roza la máxima puntuación que los usuarios de Amazon pueden otorgar, las cinco estrellas doradas. ¿Entre sus puntos fuertes? Que está equipado con ocho cabezales de amasamiento automático y de rotación bidireccional para relajar los músculos del cuello.

Masajeador de cuello eléctrico. Amazon

Casi 100 euros de descuento en la cafetera más potente de Cecotec. Si bien es cierto que su precio final no está al alcance de cualquiera, la rebaja de casi 100 euros de este modelo tan novedoso hará las delicias de aquellos que lleven tiempo esperando. Y es que, entre otras prestaciones, muele el grano del café al instante para conseguir los mejores aroma y sabor.

Power Matic-ccino 6000 Serie Nera. Cecotec

