La indústria de la Comunitat augmenta un 33,5% la seua facturació al juliol, una de les majors pujades a Espanya

La facturació va créixer en totes les comunitats autònomes excepte a Navarra, on cau un 8,5 per cent. Per la seua banda, els majors increments es van produir en Regió de Múrcia (49,4 per cent), Comunitat Valenciana (33,5 per cent) i Andalusia (30,8 per cent).

I des que va començar d'any, la facturació del sector industrial ha augmentat un 17,8 per cent a Castella i Lleó, enfront d'un 23,3 per cent en la resta del país.

A nivell nacional amb l'avanç interanual de juliol, 11,7 punts inferior al registrat al juny, la facturació de la indústria suma 17 mesos consecutius d'ascensos després d'haver encadenat anteriorment un any de taxes interanuals negatives per la crisi de la Covid.

En termes mensuals (juliol sobre juny) i en dades corregides d'estacionalitat i calendari, la indústria va reduir les seues vendes un 4,2%, taxa 6,4 punts menys que al juny, la qual cosa suposa una nova caiguda després de sumar tres mesos de creixement mensual consecutiu.