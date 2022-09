Por qué no tuvo hijos Raffaella Carrà, su 'no' a Sinatra y sus mejores amigos en España

Raffaella Carrà fue este miércoles la gran protagonista de la segunda entrega de la nueva temporada de Lazos de sangre, que arrancó la semana pasada con un especial dedicado a la reina Isabel II de Inglaterra.

El espacio presentado por Boris Izaguirre descubrió en el documental a la artista y la mujer detrás del icono y auténtico fenómeno televisivo y musical; y, en el debate posterior, a una mujer que no dejó indiferente a nadie.

El documental indagó en la figura de la artista que revolucionó la televisión en España en la década de los 70 y recorrió su vida, desde su infancia y sus inicios en el cine a su etapa en Hollywood y su consagración definitiva como artista.

Precisamente esto último tuvo mucho que ver con el hecho de no haber sido madre, pese a haber vivido dos grandes amores, Gianni Boncompagni y Sergio Japino, los hombres de su vida.

No tuvo hijos con ninguno de los dos y el motivo fue que sus compromisos laborales no se lo permitieron. Según declaraciones de ella misma que recató este especial, cuando la preguntaban por la maternidad, ser madre costaba mucho. "Como mujer me falta un niño, pero hasta ahora no he querido 'llevarlo en la maleta'. Es un problema que a mí me ha tocado muchas veces. Y lo he sentido más o menos fuerte, pero con mi trabajo, es muy difícil dar una educación total. Y ser madre… eso sí que es una profesión difícil".

"Pensábamos: por criterio profesional, vamos a esperar a los 40 y ahí ya lo intenta. Pero la naturaleza dijo que no. Luego intentó adoptar, pero no pudo tampoco. Es una espina clavada que tenía, el no haber podido ser madre. Luego ejerció como madre con las hijas Gianni Boncompagni", aseguró al respecto el periodista Alberto Maeso, una de las personas que más años trabajó con la artista.

Sin embargo, se desveló que tuvo otro tipo de maternidad, ya que crio prácticamente como una madre a Mateo y Federica Pelloni, hijos de su hermano Renzo, que falleció en 2001.

Hollywood llamó a su puerta. Tras ser contratada por Fox para rodar El coronel von Ryan con Frank Sinatra, este que le propuso matrimonio durante el mismo, aunque ella lo rechazó.

Además, también desvelaron quiénes fueron sus mejores amigos en España. Entre ellos, que la recuerdan con mucho cariño, están Loles León, Moncho Borrajo, Rapel, Lola Flores y Lucía Bosé.