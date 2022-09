El curioso premio de Paco León por ser el invitado que más veces ha ido a 'La Resistencia'

Dora Postigo y Paco León presentaron de este miércoles en La Resistencia su nueva película, Rainbow. La madrileña, hija de Bimba Bosé y Diego Postigo, es la protagonista y es dirigida por el sevillano.

Mientras le contaban a Broncano algunas curiosidades de la película y el rodaje, el presentador se dio cuenta de que León, con su visita de este miércoles, era el invitado que más veces había ido al espacio de Movistar Plus+.

Dora Postigo y Paco León, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

"Puede que seas esa persona... pero no tenemos nada preparado. ¿Quieres que te haga un masaje y una hostia luego?", le dijo el conductor del programa.

No obstante, el actor y director le contestó: "Eso no me hace mucha ilusión...". Postigo sugirió que después del masaje y de la hostia, le diera un beso en la frente.

Para compensar, una persona del público subió al escenario para que la actriz tuviera la oportunidad también de abofetear a alguien, de forma moderada.

Paco León, en 'La Resistencia'. MOVISTAR

Pero cuando empezaron, mientras que Broncano se controló, a León se fue un poco la fuerza y golpeó sonoramente al presentador, provocando las risas en el teatro.