Pablo Motos, a Romeo Santos: "Te admiro porque le has hecho una canción al pene"

Romeo Santos fue el invitado de este miércoles en El Hormiguero, al que acudió para presentar su quinto álbum como solista, Fórmula Vol.3, donde cuenta con colaboraciones con Rosalía o Justin Timberlake.

Pero en un momento dado de la entrevista, Pablo Motos le comentó a su invitado: "Te admiro mucho porque tú le has hecho una canción al pene. Esto es así... ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿De dónde nace? ¿Estabas haciendo pis?".

Tras las carcajadas de Santos, el cantante le respondió que "siempre estoy buscando cómo sorprender y algo me dijo que hablando del pene iba a conectar. Pero, sobre todo, iba a despertar morbo".

"No obstante, fue Julio Iglesias el que le dio la credibilidad a la canción", señaló el cantante estadounidense de origen dominicano, destacando la colaboración del español.

El valenciano señaló que "haces la canción con Julio Iglesias, que seguramente es la persona que más lo habrá usado de este país. Él sería el monumento al pene".

Romeo Santos y Pablo Motos, en 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ/ATRESMEDIA

Tras leer la letra de la canción, el presentador quiso saber cómo había conseguido que colaborara con él: "Yo soy muy atrevido. En un principio, la discográfica me propuso participar en un proyecto de esa leyenda viviente como es Julio Iglesias, del que soy fan", recordó Santos.

"Les dije que me encantaría, pero que tenía otra idea que le gustaría más, me puse en contacto con él para sugerirle que prefería hacer una canción inédita que participar en su disco de celebración de 40 años de trayectoria", afirmó el cantante.

"Julio es un personaje, y lo digo en el buen sentido de la palabra, y me comentó que íbamos a hacer lo que yo quisiera", aseguró el invitado de El Hormiguero imitando la voz del cantante español.

Santos recordó que le presentó la canción con el miedo de que se diera cuenta de la analogía de que le estaba hablando al pene, porque no se lo explicó: "Grabamos la canción y Julio no dijo nada hasta dos meses después. Se acercó y me comentó: Tengo una pregunta, ¿le has escrito una canción al pito?".

"Le dije que sí con cierto temor, pero me dijo que era un genio. Ahí sentí mucho alivio, para mí fue algo muy bonito y un honor trabajar con ese maestro", concluyó.