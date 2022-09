La mujer que olió el párkinson en su marido y ayudó a los científicos a crear un test para diagnosticarlo en tiempo récord

El equipo de científicos de la Universidad de Manchester, en Inglaterra, ha desarrollado un test para diagnosticar el párkinson en tiempo récord, y lo ha hecho con la ayuda de Joy Milne, una mujer que olió la enfermedad de su marido. Literalmente. La escocesa identificó ese olor particular y lo explicó a investigadores de la Universidad de Edimburgo.

"No te estás escuchando bien", le decía Joy a su esposo. Esta mujer de Perth, Escocia, ya jubilada, ha explicado en una entrevista a Sky que el olor no desaparecía y se daba sobre todo en los hombros y en la nuca. Durante varios años le repitió el descubrimiento a su marido, que fue diagnosticado de párkinson cuando tenía 44 años.

El marido de Joy murió en 2015 y desde entonces ha ayudado a los científicos con estos avances. La mujer tiene tiene hiperosmia hereditaria, o un sentido del olfato elevado. "Es hereditario. Mis dos hermanas también lo tienen", y se trata precisamente de una herencia de su abuela, tal como contó en la entrevista.

"Tengo que ir de compras muy temprano o muy tarde debido a los perfumes de la gente. No puedo ir al pasillo de productos químicos en el supermercado, así que sí, a veces es una maldición, pero también he estado en Tanzania y he investigado sobre la tuberculosis y sobre el cáncer en los EE UU, solo un trabajo preliminar", contó también Milne.

"Tengo muchas esperanzas en que un diagnóstico temprano pueda evitar que llegue al daño neuronal. Se diagnosticará cuando el estreñimiento y la pérdida del olfato (y demás) estén presentes y evitar que la enfermedad progrese más", añadió. El equipo de investigadores ha celebrado este paso. "Esta prueba tiene el potencial de mejorar enormemente el diagnóstico y el tratamiento de las personas con enfermedad de Parkinson", explicaron.