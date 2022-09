Huir de la guerra

El llamamiento a filas del presidente Putin ha provocado el efecto contrario al que pretendía. Los ciudadanos rusos que pueden ser llamados para ir al frente buscan vuelos precipitadamente para salir del país, y los que se quedan empiezan a salir a las calles para protestar por una guerra que no comparten. Los tiempos están cambiando y el presidente ruso, obcecado, no se da cuenta de que el miedo ya no es suficiente para encerrar a la gente en casa.