El Imserso se defiende de las críticas de la patronal por no ajustar tarifas: "Los precios de las pernoctaciones no los fijamos nosotros"

La nueva temporada del Imserso arranca con turbulencias. El alza generalizada de los costes han provocado roces entre el Gobierno y la patronal, que exige ajustar los precios al alza para compensar las pérdidas del sector hotelero por la inflación. Pero, por ahora, el Ministerio de Derechos Sociales no planea descongelar los precios para los beneficiarios, y defiende que ha añadido casi 30.000 plazas más que las previstas inicialmente.

Tras el parón por de 2020 por la pandemia de coronavirus y una última temporada que arrancó más tarde por la misma razón, el departamento de Ione Belarra ha dado el pistoletazo de salida a una nueva campaña con reservas disponibles desde el martes hasta este sábado. La temporada se extenderá entre octubre de 2022 y junio de 2023, con una oferta total de 844.471 plazas (de las 816.029 previstas).

Respecto a los precios, ya lo advirtió el propio Imserso: "no sufrirán subida alguna". Este inmovilismo pese a la galopante inflación no ha gustado a la patronal del turismo, que ya ha denunciado esta semana supuestas "fugas" de hoteles del sistema por considerar que ya no les sale a cuenta.

La vicepresidenta de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM), María José Aguiló, aseguró este martes que "va a haber menos empresas en las Islas Baleares, que han basado su decisión en la continuidad de los bajos precios y a la vez, la elevación de los costes", y exigió una "actualización" para que el programa siga siendo "viable" y "atractivo".

"Nosotros no fijamos esos precios. Los fija quienes lo contratan, que son las dos grandes empresas con las que tenemos un contrato firmado para que organicen los paquetes de viajes", explica a 20minutos el director del Imserso, Luis Barriga. Estas son: Mundiplan (unión de empresas formada por Iberia, Alsa e IAG7) para los hoteles de costas e islas; y Turismo social (Ávoris).

Además, añade, el inicio de la temporada está funcionado "con normalidad", con las tarifas congeladas en 22 euros la noche por persona. "Este revuelo con respecto a los precios que cobran nos resulta curioso, porque nos lo reclaman cuando realmente no depende de nosotros", afea Barriga. Todo ello teniendo en cuenta que el Imserso asegura un número de viajes y pernoctaciones distribuidos por comunidades autónomas de destino, no un número concreto de hoteles.

Un 10% menos de hoteles

Con todo, incluso observando el número de hoteles de esta temporada respecto la anterior, tampoco se ha producido la importante desbandada de la que viene hablando el sector. Si en la temporada anterior (2021-2022) hubo 270 hoteles participantes, en esta el número ha bajado hasta 242. Es decir, solo un 10% de los hoteles han decidido darse de baja por los bajos precios, y no un 20 o 30% como auguraban las asociaciones de hoteleros.

Por zonas, se han adherido 101 hoteles de costa esta temporada (119 en la anterior), 35 en las Islas Baleares y Canarias (50 en la anterior) y 106 en zonas del interior (101 el año pasado)

Subir el precio al jubilado supondría un ahorro para las arcas del Estado que no tendría sentido

Otra de las cuestiones que también se pidieron en su momento es que se subieran los importes de los viajes. "Nosotros ya tenemos un contrato firmado con estas operadoras, y eso significa que por viaje cobran un importe, que no puede subirse. La revisión de precios no cabe en estos contratos", insiste. De haber subido la aportación de los jubilados, añade, desembocaría en una disminución del gasto público.

"El precio que va a recibir la UTE es exactamente el mismo, se suba o no se suba el precio, por lo que la única opción sería subírsela al jubilado -que actualmente paga el 80%-. Lo que haría subir el precio al jubilado sería fastidiarle, porque estamos en época de inflación y, por otro lado, reduciría la participación y supondría un ahorro para las arcas del Estado que o tendría sentido", apostilla. En otras palabras, subirle el importe a los beneficiarios podría acarrear una bajada de la participación del programa, teniendo en cuenta la pensión media y la inflación actual.

El contrato vigente con las UTE (Mundiplan y Ávoris) es de diciembre de 2021, y se prorrogó la licitación para esta temporada. "Para la siguiente ya veremos si se prorroga. Ahora estamos centrados en los meses que hay hasta junio".

Cinco millones de ayudas en la Comunidad Valenciana

También se quejó el sector hostelero de la Comunidad Valenciana cuando Belarra anunció la prórroga del programa. "Esperamos que la ministra nos pueda dar la clave de cuadrar este programa de vacaciones con incrementos de los principales costes hoteleros: el coste laboral, con un 4,5% de incrementos de salarios firmados la pasada semana, el coste de alimentación y bebidas con más de un 20% de incremento, y el coste energético con una subida del 150%", afearon entonces.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, aprobó entonces un paquete de ayudas para el apoyo al sector de una región que representa el 20% de la oferta total del Imserso, con casi 50 hoteles adheridos. Concretamente, el gobierno valenciano se ha comprometido a subvencionar con cinco millones de euros a los hoteles valencianos para paliar el aumento de precios. Estas ayudas supondrán unos seis euros por cada pernoctación e irán dirigidas a los hosteleros de esta campaña otoño-invierno.