El "interminable" universo de Jaime Hayon se despliega en el CCCC con su primera gran retrospectiva en España

El secretario autonómico de Cultura y Deporte, Ximo López, el director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, el director general de World Design Capital València 2022, Xavi Calvo, y el propio Jaime Hayon han presentado la muestra 'Jaime Hayon: InfinitaMente', que podrá visitarse del 22 de septiembre de 2022 al 16 de abril de 2023 en las salas Ferreres y Goerlich del centro cultural.

Ha sido comisariada por Hayon Studio y organizada y producida íntegramente por el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) en el marco del programa oficial de València Capital Mundial del Diseño 2022.

Mediante esta iniciativa, el CCCC alberga el universo del polifacético creador madrileño afincado en València, realizando un recorrido a través de los materiales, herramientas, proceso creativo, inspiración y referencias.

Se trata de la primera retrospectiva de gran formato sobre la obra de Jaime Hayon que se celebra en España y su inauguración coincide con la celebración del World Design Street Festival -uno de los eventos 'Signature' más esperados del calendario de la capitalidad del diseño- y de Valencia Disseny Week.

'Jaime Hayon: InfinitaMente' exhibe una selección de los trabajos más emblemáticos de este carismático creador, tanto en la esfera de instalaciones y piezas artísticas como en la de productos para empresas.

Entre los trabajos figuran algunos que nunca se han presentado en España como 'Masquemask' -una muestra de siete máscaras-tapiz de gran formato concebida para el LODZ Design Museum-, 'Mesamachine' o 'Mediterranean Digital Baroque' (una de las primeras exposiciones del diseñador), así como obra pictórica de gran formato y esculturas.

Los visitantes pueden encontrar productos y muebles producidos a lo largo de los 20 años de Hayon Studio, incluyendo piezas únicas o limitadas junto con referencias, muestras y materiales en crudo, que permiten descubrir todos los detalles del proceso creativo y de producción que normalmente no son visibles.

CRISTAL Y LA CERÁMICA

El cristal y la cerámica, grandes protagonistas en la obra de Hayon, son el motivo central de dos de las salas, cuyo eje temático es la creatividad aplicada al material y la búsqueda de variadas herramientas de expresividad dentro de cada disciplina.

La sección central está dedicada al proceso creativo que hay detrás de piezas de mobiliario, iluminación y accesorios de carácter comercial, poniendo en evidencia el 'backstage' de las creaciones y revelando sin pudor las referencias, fuentes de inspiración y detalles de la producción tanto industrial como artesanal, que enriquecen el discurso y ponen las piezas en contexto.

También se muestran 'sketchbooks', cuadernos de notas y dibujos sueltos, así como diversos objetos, muestras y prototipos del mundo más personal de Hayon.

El propio Hayon, en declaraciones a Europa Press, ha expresado que no hay "una cosa más importante que otra" en la exposición porque "cada cosa" que hace "ayuda a que la próxima se desarrolle". "Es una historia que se entrelaza, no importa la materia ni el por qué del proyecto (...), no hay una específicamente mas importante que otra", ha manifestado.

Por el contrario, ha apuntado que lo que sí que es interesante es "cuando la materia cambia". "De repente trabajas en cristal, es un mundo en el que la concentración es diferente, la cerámica, la porcelana, o lo que es el mobiliario es diferente. Es esa versatilidad de ir de un mundo a otro lo que realmente alimenta mi trabajo", ha destacado.

En el marco de la muestra, el artista ha valorado que València sea Capital Mundial del Diseño este 2022, un hecho que, ha reivindicado, "necesitamos en España y en València". "Me parece fantástico, mi apoyo absoluto. Es una maravilla", ha considerado.

"Como país es muy importante que València haya tenido esta oportunidad para confrontarle contra todo lo que ocurre en el mundo, que hay mucha competitividad, y València es un sitio fantástico donde abunda la creatividad, y es un ejemplo fabuloso esta oportunidad y que la gente lo pueda demostrar", ha apostillado.

"VALÈNCIA, EN EL EPICENTRO DE PROPUESTAS"

El secretario autonómico de Cultura, Ximo López, ha manifestado que "el polifacético Jaime Hayon aplica su personal imaginario a todo lo que hace, sin distinción entre las diversas áreas de acción en las que trabaja: del diseño al arte, la artesanía, el interiorismo o la pintura".

"Reunir su obra en esta exposición, una de las más relevantes que organizamos en esta temporada del Centre del Carme y que profundiza en una trayectoria de más de 20 años, junto a la muestra de piezas que nunca antes se han visto en el Estado español, hace que estemos ante una propuesta que sitúa a València y al Centre del Carme en el epicentro de propuestas que lanzamos con motivo de la celebración de la ciudad como capital mundial del diseño", ha subrayado.

Por su parte, el director del Consorci de Museus y del CCCC, José Luis Pérez Pont, ha resaltado que en 2022 el "compromiso con el diseño ha definido con fuerza la programación del CCCC". "Uno de los platos fuertes lo presentamos hoy, con una exposición que revisa yreconoce el trabajo de Jaime Hayón, uno de los más destacados creadores de nuestro país y todo un referente del diseño español a nivel internacional, que ha elegido residir en València y ubicar aquí la base de operaciones de su estudio", ha agregado.

Por último, el director general de World Design Capital València 2022, Xavi Calvo, ha aseverado: "La idoneidad de presentar esta exposición en el año en que València es capital mundial del diseño nopodía ser mejor. Jaime Hayon es, sin duda, el diseñador español más internacional del mundo, por no decir que es sencillamente el diseñador más conocido del mundo. Si queríamos que el mundo mirara a València, ahora ya lo harán desde el ámbito del diseño, de la creatividad, del arte y de cualquiera que quiera dejarse sorprender por la luminosidad y belleza de todo lo que hace Jaime".

La base creativa de Hayon Studio se encuentra en València, con oficinas en Barcelona y la ciutat italiana de Treviso. Su trabajo ha sido expuesto en todas sus vertientes en numerosos centros de arte y diseño a lo largo de todo el mundo y ha aparecido en las publicaciones de arte y diseño más prestigiosas.

Ha ganado numerosos premios, el más reciente, el Premio Nacional de Diseño 2021, además de múltiples Elle Decoration International Design Awards, incluidos por la revista 'Wallpaper' en su lista de 'top 100'. El autor es reconocido por la revista como uno de los creadores más influyentes de la última década, elogiado como un "visionario" y uno de los iconos más creativos de la revista 'Time'.