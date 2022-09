Una tienda de alimentación en València lanza una cesta de alimentos básicos por 29 euros

La cesta que comercializan incluye verduras, frutas, fiambre, leche, arroz, legumbres y aceite de girasol. "Hemos dispuesto todo lo que hemos pensado que realmente sería una cesta básica", ha explicado Maite Navarro, propietaria de este comercio, en declaraciones a Europa Press Televisión.

En este comercio admiten que con esta cesta de alimentos no obtendrán ganancias, pero consideran que su objetivo es "poder ayudar a las personas que lo necesiten".

En este sentido, Navarro ha detallado que la idea les surgió a ella y a su marido cuando la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, planteó un tope de precios, así como la propuesta de una gran superficie de comercializar una cesta de productos básicos: "Estuvimos dándole vueltas para ver qué podíamos hacer nosotros y decidimos hacer algo y nos ha surgido esta cesta de 28 productos".

Asimismo, los propietarios de este comercio han comentado que han podido tomar esta decisión porque se sienten "privilegiados" al tener una buena clientela que le ha permitido ofertar esta cesta de alimentos básicos sin que les suponga "una gran merma en sus ingresos".

"TODO SUBE, SE HA NOTADO MUCHÍSIMO"

Respecto al incremento de precios en la cesta de la compra, en este ultramarinos observan que los clientes sí que se fijan "más en los precios" porque consideran que en estos últimos meses "todo ha subido de precio, se ha notado muchísimo".

"Cada semana tienes que mirar bien la factura porque se nota el aumento de precios", ha asegurado Navarro, quien considera que esta situación se ha visto agravada por el encarecimiento del coste en el transporte a raíz de la guerra de Ucrania y que algunos productos básicos como la leche y el agua llevan arrastrando un incremento continuado de precios en los últimos cinco meses.

Por ello, comenta que, aunque los clientes "igual no saben si la leche ha subido 20 céntimos", lo que sí que saben "es que con un billete de 50 euros ya no les llega por lo que si ven que no pueden costearse determinados productos se quedan ahí, y si ese tomate les resulta que está más caro, compran otro tipo de tomates".