Intersindical Valenciana veu "exemplar" la multa a Glovo

"Es regularitzen entorn a 10.600 treballadors, 2.200 a València i 8.400 a Barcelona on, de moment, s'han donat les actes d'infracció, i ja veurem què succeeix a Madrid o en altres ciutats on hi ha un nombre important de 'riders'", ha explicat Marco Llerena, membre del secretariat nacional d'Intersindical, en declaracions a Europa Press Televisió.

Llerena subratlla que aquesta multa posa de manifest que es tracta de "falsos autònoms" i que les cotitzacions a la Seguretat Social, que és "el més important", "s'han de produir com en la resta d'empreses d'altres sectors econòmics".

En aquest sindicat valoren que la 'Llei Rider' està sent "efectiva" a l'hora d'interposar sancions posat que consideren que Glovo segueix sent una de les empreses que "més ha incomplit aquesta normativa de forma reiterada".

Així mateix, consideren que per al col·lectiu 'rider' el treballar en aquestes condicions ha sigut "perjudicial" per haver de fer front a "les seues càrregues com a autònoms". "Si han de pagar les seues quotes d'autònoms d'uns 300 euros i al final guanyen 600 euros, més de la meitat del seu salari el paguen com a autònom, per la qual cosa es pot dir que pagues per treballar en comptes de cobrar per treballar".

"GLOVO HA INCOMPLIT LA LLEI SISTEMÀTICAMENT"

Intersindical Valenciana porta treballant des de 2017 per la regularització dels 'riders' amb successives sentències on s'ha arreplegat que aquests treballadors eren falsos autònoms i per açò, han hagut de ser regularitzats en el sistema general de la Seguretat Social.

Unes condicions laborals que Llerena ha assenyalat ja quedaven reflectides en la nova 'Llei Rider' que va entrar en vigor a l'agost de 2021, i en el qual s'especifiquen que havien de ser considerats com a treballadors per compte d'altri, sotmetre's a l'Estatut de Treballadors amb contracte laboral, i sotmetre's a un conveni concret. "Alguna cosa que Glovo ha incomplit sistemàticament, d'ací venen les sancions", ha detallat.

En aquest sentit, espera que aquesta multa puga fer a aquest empresa de servici a domicili modificar la situació laboral dels seus empleats perquè creu que si no fóra així, es tractaria d'un frau molt important de cotitzacions" que afectaria a "quasi 16.000 treballadors en tot l'estat espanyol".