El "pacto de rentas" entre sindicatos y patronal que persigue Calviño continúa bloqueado pese al alza de la inflación

El Gobierno lleva muchos meses dando vueltas al objetivo de firmar un "pacto de rentas" que, entre otras cosas, consiga que sindicatos y patronales pacten una senda de crecimiento de los salarios para mitigar la inestabilidad en tiempos de inflación disparada. Pero si antes del verano ese acuerdo se reveló imposible, el inicio del nuevo curso político no ha cambiado las cosas: este miércoles, representantes de los trabajadores y los empresarios volvieron a reunirse con las vicepresidentas primera y segunda del Gobierno, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, respectivamente, y volvió a quedar claro que sus posiciones sobre las subidas salariales están enormemente alejadas.

La de este miércoles fue la cuarta reunión en la que se discutió ese pacto de rentas, la primera desde el mes de julio, cuando se reanudaron unas negociaciones que habían estado paradas durante meses. No obstante, a grandes rasgos las posturas de unos y otros no han variado. El Gobierno sigue pidiendo que los agentes sociales vuelvan a la mesa para alcanzar un acuerdo en el que también estaría incluida la subida del salario mínimo, como planteó Calviño tras la reunión, pero los sindicatos exigen que una posible contención salarial para este año vaya acompañada cláusulas de revisión para compensar la pérdida de poder adquisitivo cuando pase lo más duro de la crisis.

Las patronales -las únicas que no comparecieron tras el encuentro- rechazan tajantemente esta reivindicación, y por ello las conversaciones llevan estancadas en ese punto desde mayo, cuando los agentes sociales manejaban una propuesta similar: un acuerdo a tres años para subir los sueldos el 3,5% en 2022, el 2,5% para 2023 y el 2% para 2024. Entonces, sobre esos porcentajes existía acuerdo entre sindicatos y patronal, pero no así sobre la exigencia de los representantes de los trabajadores de incorporar cláusulas vinculadas a la inflación. Y ni siquiera la presión de la vicepresidenta Díaz, que desde finales de agosto se ha posicionado claramente a favor de la posición de los sindicatos, ha servido para desbloquear la negociación.

La reunión de este miércoles tampoco registró avances, aunque Calviño quiso hacer una valoración positiva y aseguró que tanto sindicatos como patronal han mostrado una "disposición" positiva para "reactivar" la mesa de negociación salarial. Además, a diferencia de las anteriores reuniones, en el encuentro de este miércoles no se exteriorizaron las diferencias de criterio dentro del Gobierno sobre la receta a aplicar para contener la inflación, aunque siguen existiendo entre el ala más ortodoxa que lidera Calviño y la más expansiva de Díaz.

No obstante, este miércoles la vicepresidenta primera se limitó a celebrar la "voluntad de los agentes sociales de llegar a acuerdos" para la subida de los salarios, y no quiso defender que la "moderación" salarial debe ser "la guía" que conduzca a ese acuerdo entre patronal y sindicatos "con el fin de evitar una espiral inflacionista", como hizo hace unos meses. "En el Gobierno vamos a hacer todo lo posible" para que se alcance un acuerdo, entre otras cosas "subir el salario mínimo interprofesional", apuntó Calviño. En el encuentro, no obstante, no se concretó la cuantía de esa eventual subida.

Frente a este optimismo que quiso trasladar la vicepresidenta, la valoración de los sindicatos fue bastante más cauta. El líder de CCOO, Unai Sordo, mostró su total disposición a volver a la mesa de negociación con la CEOE y Cepyme, pero también exigió que la patronal "se siente con nuevas propuestas y voluntad de negociar las cláusulas" de revisión salarial que permitan que los trabajadores recuperen durante los próximos años el poder adquisitivo que se pierda en 2022. Sordo, no obstante, vaticinó que es muy improbable que la patronal cambie de idea sin "un escenario de movilización" sindical.

Sordo, además, insistió en que para negociar un pacto de rentas "no solo puede hablarse de contención salarial". "Habrá que hablar de fiscalidad, de topes de precios o de medidas para las hipotecas", planteó el líder de CCOO, que instó al Gobierno a "decidir si España sale de la crisis" a través de una devaluación salarial o con políticas de mantenimiento del poder adquisitivo de los sueldos.