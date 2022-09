Puig defèn que les energies renovables són "absolutament compatibles" amb la protecció d'espais naturals

Així ho ha exposat en l'engegada de la primera planta fotovoltaica del parc natural de l'Albufera de València, una instal·lació que ha destacat com a innovadora i "avantguardista" i que permetrà bombar aigua per a reg, arreplega l'administració autonòmica.

Amb aquesta planta, cofinançada per la Generalitat, Puig ha garantit que s'ha demostrat que hi ha un impacte "nul" des del punt de vista del medi ambient, que, no obstant açò, és "positiu" per a avançar en la descarbonització i per a abaratir els costos.

"Les renovables ja no són una decisió arbitrària: sí o sí les necessitem", ha asseverat, per a reiterar: "Tenim en aquest sol el petroli del segle XXI i la Comunitat Valenciana pot passar de ser compradora de combustible fòssil a ser exportadora d'energia renovable".

A més, ha indicat que "el millor garant del medi ambient és l'agricultor" i que la sobirania alimentària és fonamental per a assegurar la qualitat d'allò que es consumeix, per la qual cosa el Consell aposta per "una agricultura pròpia, potent i cada vegada millor".

Puig, que ha mantingut una trobada amb representants i membres de comunitats de regant del Turia i del Xúquer, ha lloat la seua gestió de l'aigua i la seua capacitat per a aprofitar "al màxim" cada recurs. A l'acte també ha assistit la consellera d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Mireia Mollà.