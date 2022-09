La professora d'economia de la UV Clara Martínez, nova directora de la fundació València Activa

València Activa incorpora d'aquesta manera un tàndem de dones a la seua direcció amb "àmplia trajectòria professional i acadèmica" amb l'objectiu de "redoblar les polítiques d'ocupació i impulsar l'economia local", segons ha destacat l'Ajuntament de València en un comunicat.

València compta amb "les millors xifres de creació d'ocupació entre les grans ciutats", han destacat des de l'àrea de Desenvolupament Econòmic, des del qual es vol "consolidar aquesta tendència a través de dos professionals molt reconegudes en el sector econòmic valencià".

Clara Martínez és llicenciada i doctora per la Universitat de València, on exerceix de professora des de 1991 i on imparteix classes en llicenciatures, graus i postgraus de la Facultat d'Economia enfocats a les matèries de direcció estratègica, emprenedoria i digitalització. Al llarg de la seua extensa trajectòria professional, Martínez ha ocupat la secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials en dos ocasions així com el vicedeganat en altres dos períodes.

Martínez també ha sigut la responsable dels Campus d'Excel·lència Internacional, on ha coordinat el programa VLC/Campus a través del que s'han firmat acords amb universitats del prestigi d'Harvard o UCBerkeley.

Per la seua banda, la trajectòria de la nova sotsdirectora de València Activa, Lucía Calabria, està vinculada estretament al món de l'empresa, on s'ha especialitzat en comerç internacional, innovació i emprenedoria en l'àmbit logístic-portuari.

Calabria, de fet, s'ha dedicat fins avui al desenvolupament de l'estratègia d'innovació oberta per al Port de València, on ha coordinat nombroses activitats, i ha desenvolupat les tasques d'enllaç entre la comunitat portuària i l'ecosistema emprenedor de València. Des de la seua responsabilitat en Valènciaport, a més, va liderar la creació del primer espai d'emprenedoria del sector portuari espanyol centrat en canvi climàtic.

Amb la direcció de Martínez i la subdirecció de Calàbria, València Activa incorpora nou talent al seu direcció a través de dos perfils professionals "associats directament amb el món de l'emprenedoria i la digitalització".