Mari Carmen, hermana de Ortega Cano, explota contra 'Sálvame': "Estamos yendo al psicólogo por vuestra culpa"

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a Sálvame con ganas de guerra (y también con ánimos de pasárselo bien). Gracias al reportero del programa Sergi Ferré, el presentador ha entrado en la casa de Conchi Ortega, la hermana de Ortega Cano, para tratar de sacarle información sobre el extorero. Pero, al final, ha acabado discutiendo con su otra hermana, Mari Carmen.

Conchi se ha mostrado en todo momento preocupada, pero hablando muy bien de su hermano y no queriendo entrar en polémicas. Y, en cuanto Jorge Javier ha salido para volver a plató, ha llamado a Mari Carmen, que no ha tenido tan buenas palabras hacia el presentador.

"Me parece muy feo lo que habéis hecho a mi hermana. La sangre no os corre por las venas", ha espetado Mari Carmen, muy molesta con la situación. "Con cómo habéis puesto a mi hermano todas las semanas, no voy a hablar nada. Lo de hoy me ha parecido tremendo. Lo que le ha hecho Sergi".

Pero no solo ha tenido duras palabras hacia el programa, sino también hacia su hermana. "A mi casa no viene ninguna cámara. Ya he dicho todo lo que tenía que decir. Me parece increíble que alguien que se ríe de mi hermano, le des un abrazo. De mi familia no se ríe de nadie. Yo no paso por ahí".

Jorge Javier se siente como en casa. Es el mejor 😂 #yoveosalvame pic.twitter.com/SklqE8Qn2m — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) September 21, 2022

"Sálvame está machacando todo los días a mi hermano. Y todos estamos yendo al psicólogo. Mi hermano nunca entra en guerra con nadie", ha confesado Mari Carmen, que ha acabado cortando la llamada, sin dejar tiempo a Jorge Javier para replicar.