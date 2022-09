Cristina Porta confiesa cómo se enamoró del futbolista Luis Pérez: "Me dio pereza quedar con él"

Cristina Porta, tras su ruptura con el ganador de Secret Story Luca Onestini, ha rehecho su vida amorosa a pesar de la dicotomía interna que le invadía con respecto a lo sentimental.

La catalana pasó una mala racha en el ámbito emocional cuando su amor con el italiano hizo aguas, y se cerró en banda a conocer a nueva gente e incluso a salir de casa.

A pesar de ello, supo ponerle remedio y seguir adelante, tal y como confesó a Outdoor: "Yo ya había cerrado la etapa que tenía que cerrar. No es que para mí él fuera la tirita a mi herida".

Si bien es cierto, la periodista, en un principio, carecía de pretensión alguna con respecto a Luis Pérez: "Yo no estaba buscando una pareja, lo último que quería era una pareja. A mí quedar con él me dio una pereza tremenda porque no quería una pareja".

"Yo no quería conocer a ningún hombre, yo estaba metida en mi tristeza y me regodeaba en ella. Yo me he pasado muchísimos meses en mi casa… iba a trabajar, volvía, no quería salir… Si no trabajaba podía estar días y días sin salir de casa", declaró la natural de Lleida.

El punto de inflexión llegó cuando Cristina, en una de sus reflexiones internas, hizo click y cambió el chip: "Si quieres resultados distintos no puedes hacer siempre lo mismo".