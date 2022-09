Quasi el 40% de joves valencians discuteix setmanalment amb la seua família per l'ús de tecnologia, segons una enquesta

Així es desprèn d'un estudi de Fundació Adsis, a través del programa de prevenció de tecnoaddiccions de València, que explora l'ús que fan els joves de les pantalles. Un total de 957 estudiants d'entre 11 i 21 anys de van participar en la investigació a través d'una enquesta.

Es tracta d'una fotografia dels problemes d'addicció a les pantalles en la població infantil-juvenil que explora les realitats de l'ús de les tecnologies i les problemàtiques derivades, explica la fundació.

El punt de partida de l'estudi és la sobreexposició a les tecnologies que ha tingut lloc a l'"era pandèmica", un fet que ha afectat especialment a la joventut normalitzant conductes d'oci digital que són nocives per a la salut mental.

Entre els resultats, el 75% de joves confirma que el seu ús de la tecnologia ha augmentat en els últims anys i més del 30% reconeix utilitzar les xarxes socials de manera compulsiva.

Sobre els usos tecnològics més estesos, l'informe arreplega que la població adolescent i jove de la Comunitat passa la major part del seu temps digital entre WhatsApp, YouTube i les plataformes de visualització de sèries i pel·lícules.

MÉS DE CINC HORES Al DIA EN CAP DE SETMANA

I quant al temps d'ús, el 25% dels estudiants participants en l'enquesta afirma que passa entre pantalles més de cinc hores diàries durant el cap de setmana.

En general, s'ha detectat que un terç de la joventut enquestada usa les tecnologies per a no pensar en els seus problemes, per a no sentir-se exclosa o perquè s'avorreix, motius que confirmen la influència de les TIC (tecnologies de la informació i comunicació) en la salut mental dels adolescents i que són "preocupants".

Davant aquesta situació, l'objectiu de l'entitat durant aquest curs és seguir impulsant tallers de sensibilització en centres educatius amb la finalitat de conscienciar sobre l'ús adequat de les pantalles i poder previndre tecnoaddiccions.