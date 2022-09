El Palau de la Música de València obri el període d'adquisició d'abonaments per a la Temporada

Fins a diumenge que ve, 25 de setembre, la ciutadania podrà adquirir l'Abonament Anual o comprar per separat els abonaments Les Arts i Teatre Principal.

La presidenta del Palau de la Música, la regidora Gloria Tello, ha destacat que, "una vegada conclosa la renovació, s'inicia el període d'adquisició de nous abonaments, posant a la disposició de les persones que vullguen gaudir de la gran experiència que és sentir la música clàssica en directe, i que no són nostres abonades habituals, la possibilitat de gaudir d'una temporada brillant per repertori, directors i solistes internacionals, i de poder acompanyar-nos en el 80 aniversari de l'Orquestra de València, que es troba en un excel·lent nivell artístic".

L'Abonament Anual consta de 30 concerts que es desenvoluparan en l'Auditori de les Arts i en el Teatre Principal, i ofereix uns preus que oscil·len entre els 560€ de l'Abonament A, fins als 420€ de l'Abonament B i els 280€ del C.

Si es compren per separat per auditoris, els preus de l'Abonament Les Arts, que inclou un total de 16 concerts, són de 292, 219 i 146 euros per a les modalitats A, B i C, respectivament; mentre que l'Abonament Teatre Principal, que té 14 concerts, arreplega preus de 268, 201 i 134 euros per als tres tipus d'abonament.

Pel que fa als cicles Abono OV (que consta de 10 concerts de l'Orquestra de València en Les Arts); Abonament Veu (amb 5 concerts en el Teatre Principal, amb l'Orquestra de València, Capella de Ministrers i Orquestra Barroca de Friburg), així com l'Abonament Piano (amb 9 concerts a Les Arts i Teatre Principal i conformat per pianistes amb l'OV + solistes internacionals), es podran adquirir des del 27 al 30 de setembre. La venda de localitats soltes serà a partir del 5 d'octubre.

VERSATILITAT

El director del Palau de la Música, Vicent Ros, ha animat "a totes i a tots a assistir a una programació d'excel·lència, que cada vegada va a més, i a gaudir del so, i de la brillant qualitat i versatilitat de l'Orquestra de València".

L'Orquestra de València celebrarà la seua 80 aniversari durant la temporada 2022/23, i en aquest període està previst que siga dirigida, a més de per el seu titular, Alexander Liebreich, i el seu