Núria, la 'influencer' con disfagia, comparte muy emocionada un vídeo volviendo a comer tortilla: "Qué ilusión"

Núria Jordá se ha ganado el cariño de miles de internautas desde hace meses al compartir como ha sido su recuperación de una operación de tumor de garganta que le ha provocado disfagia, una condición que dificulta la capacidad de tragar incluso líquidos.

En las últimas semanas, ha mostrado como tiene que usar espesante para el agua e incluso el colacao. Además, cuenta todos sus avances con su logopeda, quien la está ayudando a comer y tragar cada vez mejor.

Por eso, este martes ha compartido muy emocionada un vídeo volviendo a cenar "un plato sólido", es decir, que no toda su comida era puré, e incluso lo podía tomar con tenedor.

No os imagináis la ilusión que me da poder avanzar tan rápido. Hace unas semanas no me hubiera imaginado para nada que iba a comer tortilla o que iba a tener tenedor en la mesa, y hoy se ha cumplido! Detrás de todo esto esta Marta logopeda que sin ella nada de esto seria posible!☺️🫶🏼💗😃 #disfagia #logopeda

"No os imagináis la ilusión que me da poder avanzar tan rápido", ha escrito muy emocionada junto a la imagen donde mostraba como masticaba tortilla francesa de un solo huevo: "Hace unas semanas no me hubiera imaginado para nada, que iba a comer tortilla o que iba a tener tenedor en la mesa, y hoy se ha cumplido".

Ha agradecido a su logopeda, Marta, que "sin ella nada de esto sería posible". La profesional médica que la señala qué puede comer y como para poder recuperar del todo los músculos de la garganta cuanto antes.

Un pequeño avance, ya que ha tenido que ejercitar mucho los músculos para un pequeño trozo, pero con el que ya está más cerca de poder probar uno de los platos que más echa de menos: la pizza.

En su entrevista con 20minutos.es, confesó que, a pesar de su buen humor en sus vídeos, el día a día aún es muy duro, especialmente cuando sale a comer fuera de casa y ella debe tomar un potito. "Me da vergüenza", reconoció.