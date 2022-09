L'Oferta d'Ocupació Pública de 2022 inclourà les primeres 352 places sense concurs de mèrits

Així ho ha explicat la consellera de Justícia, Interior i Administració Pública, Gabriela Bravo, després de la seua intervenció en la clausura de les Jornades cap a un nou model de selecció en la Funció Pública que s'ha tancat aquest dimecres a València.

A ella han assistit responsables en la matèria de selecció de personal dels governs de Canàries, Catalunya, Múrcia, Galícia, Balears, Aragó, La Rioja, Andalusia, Cantàbria, Madrid i Extremadura, així com d'ajuntaments i diputacions, agents socials i catedràtics i experts en la matèria, segons ha informat la Generalitat.

Sobre aquest tema, Bravo ha detallat que la Generalitat ha sigut pionera en el fet de plantejar "un nou model d'oposicions, menys memorístic i que té en compte altres competències essencials per als nous perfils i que, a més de l'examen teòric-pràctic, comptarà amb un període de pràctiques similar al MIR de Sanitat".

A més s'implementarà "un curs verdaderament selectiu en la nova Escola Valenciana d'Administració Pública (EVAP)" que inclourà, a més de formació "un període d'acompliment en diversos llocs de l'Administració" i que serà "avaluat i determinant per a l'ingrés final en la Generalitat".

En aquest sentit, ha recordat que amb l'objectiu de millorar el reclutament de personal i garantir el principi d'igualtat d'oportunitats, en la llei de Funció Pública valenciana, aprovada en 2021, "ens vam comprometre a oferir almenys el 50 per cent de les places de l'oferta anual mitjançant el sistema d'oposició lliure".

Per a la consellera, amb aquesta mesura no solament es garanteix la igualtat d'oportunitats sinó que a més s'atraurà "talent jove a l'Administració". Per a açò "ens disposem a augmentar la nostra presència en les universitats i centres d'educació superior. Volem que els jóvens miren la Funció Pública com una oportunitat laboral atractiva, estable i amb perspectives de futur", ha assegurat Gabriela Bravo.

Sobre aquest tema, ha recordat l'anunci realitzat el dimarts pel president de la Generalitat, Ximo Puig, d'ampliar "el nostre programa de beques, perquè 700 jóvens que vullguen optar a un lloc de treball en l'Administració Pública compten amb una ajuda de 700 euros al mes".

PROFESSIONALITZACIÓ DELS ÒRGANS SELECTIUS

Totes aquestes mesures seran acompanyades d'una professionalització dels òrgans selectius. Per eixe motiu, la consellera també ha anunciat que la Comunitat Valenciana serà la primera a crear, adscrita a l'Escola Valenciana d'Administració Pública "la Comissió Permanent de Selecció, composta, almenys en un 50%, per funcionaris i funcionàries de carrera amb dedicació exclusiva per a açò".

Bravo ha recordat que en l'Administració pública valenciana està prevista la jubilació "d'un terç de la plantilla en els pròxims huit anys, la qual cosa ens obri una oportunitat única de renovació i relleu generacional".

Per a la titular de Funció pública del Consell, l'Administració "és l'esquelet del benestar i no podem concebre l'Estat Social i de Dret sense uns servicis públics forts i preparats que verdaderament treballen al servici de la ciutadania".

"M'agradaria emplaçar les comunitats autònomes i grans entitats locals a emprendre junts aquest procés. Només així estarem en disposició de garantir que l'Administració juga un paper eficaç en la resolució dels problemes que afecten a la ciudanía", ha conclòs Gabriela Bravo.